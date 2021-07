Jak daleko je do starého Říma? V létě stačí vyrazit třeba jen na Mušov, protože právě tam otevírá Akademie věd Bránu do Římské říše ve svém návštěvnickém centru s expozicí o římském ležení pod Pálavou a zajímavým programem. Už příští týden se můžete podívat, jak nezdolní legionáři ve svých táborech žili a cvičili.

Návštěvnické centrum Brána do Římské říše zve na začátku prázdnin do světa legionářů. | Foto: se svolením Návštěvnického centra Brána do Římské říše

S blížícím se létem chystá návštěvnické centrum Brána do Římské říše řadu akcí. "První z nich bude hned na začátku července Exercitus. V pátek a sobotu 2-. a 3. července pozve brněnský Archeologický ústav Akademie věd v mušovské Bráně do Římské říše do tábora legionářů. V pátek v odpoledních hodinách si legionáři postaví tábor a začnou s výcvikem. V sobotu nabídneme kromě obvyklého programu v expozici návštěvnického centra také hry a kreativní aktivity pro děti. Venku mohou návštěvníci nahlédnout do legionářského tábora a do běžného dne v životě římských legionářů,"uvedla Johana Malíšková z mušovské Brány.