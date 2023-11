Ve čtvrtek šestnáctého listopadu převzali zástupci Základní školy Břeclav (Slovácká 40), jmenovitě Martin Janošek, Lucie Čechová a Michaela Ciprysová, Evropskou cenu za inovativní výuku (European Innovative Teaching Award). Ta je udělována nejlepším edukativním projektům v rámci programu Erasmus+ v oblasti školního a odborného vzdělávání.

Základní škola z Břeclavi uspěla na mezinárodní scéně. Získala Evropskou cenu | Foto: ZŠ Břeclav Slovácká

Slavnost se odehrála v nádherném Kaiserštejnském paláci v Praze. Cenu předávali Ondřej Andrys, státní tajemník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vedoucí sekce školního a odborného vzdělávání Domu zahraniční spolupráce.

Ocenění EITA letos získalo 93 projektů ze 32 zemí, mezi nimi čtyři české projekty, vždy jen jeden ve své kategorii (předškolní vzdělávání, primární vzdělávání, sekundární vzdělávání a v kategorii odborného vzdělávání a přípravy). Náš projekt INOVACE VE VÝUCE byl tedy v kategorii základního vzdělávání nejlepší!

Vůně zabíjačkových specialit vábila v Kobylí. K poslechu hrála Veselá Heligonka

Ocenění si moc vážíme, je to uznání za veškeré naše úsilí, které jsme vložili nejen do našeho projektu, ale také do vzdělávání na naší škole.