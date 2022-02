Nebylo to poprvé, co jsem se vydala na cestu na jih, konkrétně do mého oblíbeného Španělska. S projekty Erasmus+ jsem již navštívila Sevillu, Malagu a Barcelonu, takže něco málo jsem už z kultury i jazyka pochytila. Španělsko, jelikož má velice bohatou historii, je známé především vzácnými památkami, kostely, pevnostmi, ale dlouho jsem se nesetkala na jihu s tím, s čím ve Valencii.