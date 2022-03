I když bývá medvědího česneku v lese celá louka, znalci doporučují sbírat ho střídmě, abychom ho v lese našli i příští rok. Radí proto na místě nechat jeden až dva lístky s cibulkami, aby bylo příští rok co sbírat. A sbírat by také každý měl jen to, co dobře znát. Rostou totiž právě i ocúny a konvalinky, které jsou krásné na pohled, ale pro člověka jsou to rostliny jedovaté.