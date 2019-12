Ve zprávách jsem sledoval informace o tom, že Česká pošta stále zvyšuje své ztráty. Nechci dělat nejchytřejšího, ale nedivím se tomu. Již jen poslední zdražení poštovních poplatků v době, kdy má téměř každá domácnost počítač a internet, se rovná ekonomické sebevraždě.

Ilustarční foto | Foto: archív Deníku

Je to celkem jasné, proč bych měl například dávat 60 Kč za známku na dopis kamarádovi do Německa, když to mohu vyřešit podstatně levnějším a rychlejším emailem. To je jen příklad, osobně si pamatuji doby, kdy se dopis v tehdejším Československu posílal za 0,60 Kčs, pohlednice za 0,30 Kčs, dopis do zahraničí stál 1 Kčs.