Starodávná tradice, kdy ženy draly peří, ožila první únorový víkend v Muzeum Kobylí. Dračky v selským kroji ručně oškubávaly prapory z ostnů z očištěného husího peří. Atmosféru zachytila naše čtenářka Miroslava Jakubčíková, které moc děkujeme.

Ženy z Kobylí oživily starodávnou tradici draní peří. | Video: Miroslava Jakubčíková

„Tož vám řeknu, že to draní není žádná sranda. Měli sme nachystaný pytel peří cca 2 kg, což by byla náplň na jeden polštář. Celkem nás dráček bylo asi dvacet. Začaly se drat v 15 hodin cca do 18 hod. A odraly sme asii ,0.4 kg peří," okomentovala jedna z žen.

O veselou náladu se postaral také Jan Grabec se svojí heligonkou.

ÚNOR: Čas draní peří, nahánění hus, zabíjaček a masopustu (2)