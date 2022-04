Ačkoliv počasí zrovna nepřálo, příležitost nahlédnout po dvou letech vynucené pauzy vinařům z Velkých Bílovic do sklepů využily podle odhadu pořadatelů přes čtyři tisíce milovníků dobrých vín. Takhle vypadalo jejich letošní putování ze sklepa do sklepa. Za krásné fotky a video děkujme Lukášovi Hrdličkovi.

Milovníci dobrých vín zamířili do Velkých Bílovic na putování Ze sklepa do sklepa. | Foto: Lukáš Hrdlička

Třebaže první dubnová sobota nenabídla zrovna jarní počasí, milovníci dobrých vín prokázali, že teplota je jenom číslo a do Velkých Bílovic se na tradiční putování ze sklepa do sklepa sjeli v hojném počtu. Pořadatelé odhadují, že jich mnoho nechybělo do pěti tisíc. Nabídka na ně čekala bohatá, vinaři otevřeli na padesát sklepů, v každém čekaly zajímavé vzorky, ledaskce i živá hudba a na mnoha místech chutné občerstvení. Tentokrát bylo žádané hlavně to teplé. Mezi sklepy se toulaly party návštěvníků zblízka i zdálky, našla se i skupinka, která spojila vinařský výlet s loučením se svobodou.

Zdroj: Youtube