Němčičky jsou v zimě příjemným místem k vycházce v klidné krajině. Pokud tomu přejí sněhové podmínky, najdou tam cestu lyžaři. Už v sobotu budou lákat milovníky dobrých vín otevřené sklepy. Za krásné fotky ze zimní vycházky děkujeme Miroslavě Jakubčíkové.

Zimní procházka Němčičkami. | Foto: Miroslava Jakubčíková

Milovníci dobrých vín míří během roku do Němčiček často. Podruhé je místní vinaři do sklepů pozvou také v zimě. Vinné sklepy budou otevřené od deseti hodin do sedmi večer. „Festival je jedinečnou příležitostí vychutnat si skvělá vína od němčičských vinařů. Můžete se těšit i na tradiční místní zimní pochutiny,“ lákají na akci organizátoři. Až se večer zavřou sklepy, bude program od sedmi hodin pokračovat (Ne)vinnou after párty v kulturním domě. O hudební doprovod se postará dýdžej.