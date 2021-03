Zřícenina gotického hradu Děvičky bude zachráněna. Nadšenci opravují, co se dá

Čtenář reportér





Klenot Jižní Moravy, hrad Děvičky, stojí na svém místě již od 13. století. Odolává zubu času a je to na něm znát. S tím se právě parta nadšenců rozhodla něco udělat. Chopili se stavebního náčiní a s odhodláním se pustili do práce, které mají trvat až do roku 2028. Předpokládaný rozpočet první záchranné etapy, která řeší havarijní stav, je podle spolku zhruba deset milionů korun.

Lidé ze spolku Památky Pálava se pustili do sanace zříceniny hradu Děvičky ve svém volném čase, bez nároku na honorář. FOTO: Archiv spolku | Foto: Deník/VLP Externista