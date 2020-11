Od ledna 2019 spolupracovali žáci 9. ročníku Základní školy Nádražní v Hustopečích při výuce německého jazyka na eTwinnigovém projektu nazvaném Auge in Auge (Z očí do očí). Převážně díky online videokonferencím se setkávali s žáky z italské školy z Adrie.

Projekt Auge in Auge, který realizovali lonští deváťáci ze ZŠ Hustopeče společně s italskou školou z Adrie získal Evropský certifikát kvality | Foto: archiv školy

Témata jednotlivých videokonferencí korespondovala s učebním plánem výuky. Při online setkáních žáci aktivně využívali to, co se v němčině naučili, mluvili v reálném čase, s reálnými partnery a prezentovali práci, kterou si připravili. Žáci pracovali jak v národních týmech, malých i větších skupinách, tak v rámci mezinárodních týmů. Tématem setkání bylo představení měst, školských systémů, zdravý životní styl, hledání společných vzorů nebo idolů a jiné. Vzhledem ke koronavirové situaci v Evropě dokázaly oba týmy projektu dotáhnout do úspěšného konce. A jistě nejen za to jim byl v obou zúčastněných zemích udělen Národní certifikát kvality a uznání bylo uděleno i na evropské úrovni, kdy se projekt zařadil mezi nejkvalitnější projekty realizované v minulém školním roce. Veškeré výstupy můžete najít na webu školy www.zs-nadrazni.cz.