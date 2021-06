Poslední noc nespal a čekal přímo před dveřmi úřadu, aby měl jistotu, že v úterý 8. června ráno bude skutečně prvním, kdo si o parcelu zažádá. Jinak ale bydlel v obytném vozu. „Chtěl jsem si to tu užít a mít veškeré pohodlí,“ směje se mladý muž. Pracovat zvládal z místa a pravidelně ho chodila navštěvovat i rodina a přátelé.

Svůj třítýdenní pobyt před pacovským zámkem, kde část městského úřadu sídlí, ale podle svých slov rozhodně nebral jako nějakou protestní akci. „Byla to taková demonstrace toho, jak moc jsem tu parcelu chtěl,“ vysvětluje. „Mám malé dítě, v říjnu čekáme druhé a v současné době bydlíme v dva plus jedna. I proto chci začít stavět co nejrychleji,“ dodává.

Kdo dřív příjde, ten dřív bere

V Pacově prodej parcel funguje na principu „kdo dřív přijde, ten dřív bere“. „Považuji to za nejférovější způsob, který podporuje mladé rodiny. Myslím si, že metoda obálkovou metodou nebo losem nikdy nenahrává člověku, jenž o parcelu skutečně stojí, ale spíše spekulantům, kteří ji pak budou draze prodávat dál,“ přemítá Jaroš.

Tato pravidla se tady osvědčila. „Chceme, aby se u nás stavělo a aby tu mladí zůstávali. Nechceme jít cestou dražeb, protože by se cena pozemků mohla vyšplhat do několikanásobných částek než nyní, a to je pro mladé rodiny často problém,“ podotýká místostarosta Lukáš Vlček.

I to je jeden z důvodů, proč chce město u tohoto formátu zůstat. „Zatím jsme nenašli nic spravedlivějšího. V současné chvíli mají všichni stejnou možnost dojít si vystát frontu,“ přibližuje pacovský starosta Tomáš Kocour s tím, že o přesunu žadatelů do virtuálního světa neuvažují. Kvůli případným podvodům.

Stavební parcely v Pacově



- v úterý 8. června nabízeli dvě



- obě se prodaly



- nachází se ve Svatojánské ulici



- stojí 600 korun za metr čtvereční



- jsou bez inženýrských sítí



- na podzim chystají dalších šest, v lokalitě U Unika, za 700 korun

Většina žadatelů se zavedenou metodou prý nemá problém, objevují se ale i názory, že je tento způsob prodeje nedůstojný. „Kromě toho nese značná právní rizika jak pro město jako prodávajícího, tak pro zájemce. Člověk, který neuspěje, může celou věc napadnout z důvodu ceny nižší než tržní a diskriminace požadavkem osobního podání,“ zamýšlí se Luděk Rašek na webu Pacov city.

S tím ale místostarosta Vlček nesouhlasí. „Z žádného zákonného ustanovení nevyplývá povinnost disponovat majetkem obce vždy za ekonomicky nejvyšší nabízené protiplnění. Navíc je nutné si uvědomit, že město sleduje více zájmů, jako je například zmíněné udržení mladé generace v regionu nebo třeba napojení na spolkový život,“ oponuje.

Na jeho straně je i Marek Jaroš. „Dost často to kritizují jen ti, kteří vlastně ani zájem nemají. Všichni mí známí, kteří si tady parcelu koupili a také kvůli tomu strávili nějaký čas před úřadem, byli spokojení,“ přidává svou zkušenost.

Stálá cena

To potvrzuje také Martina Kopřivová, která pozemek pro stavbu získala už před časem. „Stála jsem na něj od nedělního do pondělního rána. Tenkrát se prodávalo sedm parcel nad Sídlištěm Míru a já byla druhá. Proti tomuto způsobu prodeje nic nemám a souhlasím s ním. Cena za metr čtvereční je stálá, nevyšplhá se do nehorázných výšin a finančně na ni dosáhnou i mladé rodiny,“ vyzdvihuje.

Co do počtu „čekacích dní“ ale Marek Jaroš zůstává rekordmanem. „Zatím jsme zažili, že lidé strávili před úřadem nanejvýš pět nocí. Nejčastěji to ale bývá opravdu jen jedna, maximálně dvě,“ uzavírá Kocour.