Provoz se dále nejvíce ucpával v ulicích Vídeňská a Libušská a částečně i na dálnici D1. Ani tam se již dopoledne nevyskytovaly delší kolony. Krátce po půl desáté se kolona začala tvořit i na D0. Zdržení v řádech minut bylo i kolem sjezdu na Jesenici.

Rekonstrukce století se blíží. Opravy Barrandovského mostu zdraží taxíky

Doprava se komplikovala také ve směru shora od Barrandova. Na Strakonické ve směru do centra tvořily kolony už krátce po 7. hodině ráno. Větší problémy v dopravě na opravovaném mostě nejsou. Vyplývá to ze záběrů dopravních kamer a informací na dopravním webu Ředitelství silnic.

"Oproti jinému pondělí není situace nijak výjimečná. Když se koukneme na barrandovskou spojku nebo Strakonickou, bývají kolony ráno běžné," řekl náměstek Adam Scheinherr.

Dělníci nejdříve začali odstraňovat povrch silnice v pravém jízdním pruhu směrem do Braníku a rovněž z nájezdové rampy ze Strakonické ulice. Tuto rampu pak začnou ve středu bourat a zároveň začnou opravovat římsy na mostě. Přípravné práce zahájili silničáři v sobotu, kdy vyznačovali dopravní omezení vynucená opravou. V neděli pak navezli na most a do jeho okolí těžkou techniku.

"Na mostě se muselo sundat zábradlí a svodidla a začíná frézování vozovek až na nosnou konstrukci mostu. Zároveň začíná demolice svodidlových zídek a postupně také říms tak, aby celé příslušenství mostu včetně vozovkového souvrství bylo odstraněno a mohla být shora sanována nosná konstrukce," řekl ČTK náměstek ředitele Technické správy komunikací (TSK) Josef Richter.

Unikátní akce. Otáčení nového dálničního mostu v Uhersku zachytilo video

V případě nájezdové rampy bude postup obdobný jako na mostě. Stavba nové rampy začne hned po demolici té nynější. "Okamžitě po demolici začne zesilování pilířů nosné konstrukce a potom se začne montovat skruž, na to bednění, přepínací výztuž a pak se to zabetonuje a bude celá nová konstrukce," řekl Richter. Na řadu poté přijde výměna izolací, říms, povrchu vozovky a svodidel.

Jakmile dělníci odfrézují všechny vrstvy vozovky na mostě, vybourají do nosné konstrukce otvory tak, aby jimi bylo možné vést ocelová lana, která most drží. Zatížení se tak následně přenese z nynějších lan, která jsou ve špatném stavu, na ta nová. Jedním z problémů stavby je právě nefunkční izolace, do mostu zatéká a lana korodují. Po opravě již lana navíc nebudou uvnitř betonu nosné konstrukce, ale volně v tubusu mostu. Silničáři se k nim tak při běžné údržbě snáz dostanou a budou moci průběžně kontrolovat jejich stav.

Vytížená komunikace

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu. Denně jej přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložena do několika roků, letos potrvá 110 dní.

Pro řidiče bude zřejmě nejnáročnějších prvních deset dnů na Strakonické ulici, řekl už dříve náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Kvůli bourání rampy bude u mostu zúžena do jednoho pruhu. Plynulost dopravy na mostě by ale tímto opatřením ohrožena být neměla. Strakonická je zúžena rovněž ve směru z centra před křižovatkou s Nádražní, a to kvůli otočně rampě u Lihovaru, kterou při bourání rampy využijí řidiči přijíždějící na most z jihu.