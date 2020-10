Krajské volby jsou již minulostí, přesto zkuste shrnout, v čem podle vás tkví vítězství hnutí Starostů a nezávislých? Myslíte si, že voliči ve volbách "spočítali" vládnoucí koalici kauzy a přešlapy současné hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové?

Myslím, že jsme uspěli proto, že jsme tým složený z kvalitních lidí, opakovaně prověřených ve volbách v obcích které řídíme. Je za námi vidět odvedená práce a výsledky, lidé nám důvěřují. Současně jsme za nimi jezdili, měli kontaktní kampaň ve všech částech kraje a komunikovali jsme s nimi jejich témata, která byla místní, regionální. Nešli jsme cestou celostátní kampaně a bombastických lživých hesel. Přešlapy paní Pokorné Jermanové komentovat nechci. Bylo k nim už řečeno a napsáno dost.

Jaká moc byla náročná povolební vyjednávání?

Povolební vyjednávání probíhala velmi korektně. Nyní v týmech složených z budoucích radních a gestorů jednotlivých oblastí za všechny strany pracujeme na programovém prohlášení. Jsou to opravdu pracovní setkání v dobré náladě, plná naděje. Myslím, že na spolupráci se všichni těšíme a opravdu chceme jednotlivé oblasti změnit, zlepšit, zmodernizovat. Resorty byly rozděleny podle odbornosti a blízkosti témat, kterým se jednotliví radní a předsedové nebo místopředsedové výborů a komisí věnovali. A právě vysoká míra odbornosti u jednotlivých osob – politiků mě příjemně překvapuje.

Programové prohlášení by mělo být hotovo do konce tohoto týdne. Kdy jej představíte veřejnosti? A kdy by se mohlo sejít ustavující zasedání zastupitelů?

Tento týden dokončíme programové prohlášení a koaliční smlouvu, vše zveřejníme pravděpodobně v pondělí. Kdy bude ustavující zastupitelstvo, nevím. Byly podány žaloby na průběh voleb. Soud má termín na jejich vypořádání. Paní hejtmanka mě ale na osobní schůzce ujistila, že zastupitelstvo svolá ihned, jak to bude možné.

Na co se chcete po svém nástupu na hejtmanství prioritně zaměřit a už jste navštívila hejtmanství?

Už se postupně s úřadem a jednotlivými odděleními seznamuji. Jednala jsem s lidmi odpovědnými za krizové řízení, sleduji aktuální informace z nemocnic. Nyní bude největší prioritou zvládnutí covid-19. Musíme zajistit, aby všichni zaměstnanci složek integrovaného záchranného systému, zdravotnictví a pečovatelských služeb mohli bezpečně vykonávat svoji práci. Budeme muset také zajistit náhradní lůžka. Do toho všeho hrozí v některých lokalitách povodně. V dalším sledu podle priorit budou následovat kroky k uveřejnění některých odpíraných informací, zastavení některých nesmyslných kauz a soudních řízení, nastavení jiných způsobů komunikace a transparentnosti kraje. Na kraji nebudu dělat změny jenom já, ale všichni moji kolegové, kteří mají na starosti jednotlivé oblasti.

Hojně propíraným tématem je kauza zveřejnění finančních odměn úředníků Středočeského kraje. I když Ministerstvo vnitra rozhodlo, že kraj musí vše zveřejnit, doposud se tak nestalo. Zveřejníte odměny úředníků?

Ministerstvo vnitra nařídilo kraji některé odměny zveřejnit. Zveřejněny nebyly. Středočeský kraj naopak podal na ministerstvo žalobu. Tu po zvolení do funkcí stáhneme a soudní spor zastavíme. Následně požádám ředitele úřadu o zveřejnění informací.

Stejně tak celorepublikovými médii a i veřejným prostorem hýbala kauza, kdy si záchranářka při první vlně epidemie covid-19 na jaře letošního roku stěžovala na nedostatek ochranných pomůcek. Následně se jí dostalo „odměny“ v podobě trestního oznámení…

Tuto kauzu nepovažuji za zcela ukončenou. Chystám některé další kroky. Určitě se o nich dozvíte.

Nedávno jste na svém twitterovém účtu vyzvala občany, aby přestali prezidenta České republiky Miloše Zemana sledovat, vy jej budete absolutně ignorovat. Jaké dorazily reakce? Pokud by prezident Miloš Zeman ohlásil v příštích měsících návštěvu Středočeského kraje, znamenalo by to, že by měl dveře na hejtmanství absolutně zavřené?

Kraj budu zastupovat profesionálně, protože profesionálka jsem. Reakce odrážely to, jak je společnost, v této nelehké době, rozdělena. Ale abych své předsevzetí naplnila, pojďme se bavit o něčem jiném. Třeba o tom, co si myslíte, že by bylo v kraji potřeba změnit. Jste krajský reportér a tak máte určitě skvělé tipy, a svůj čas tak strávíme užitečně.

Plánujete zachovat takzvaný „Hejtmančin úřední den“ a pravidelně tak navštěvovat města ve Středočeském kraji?

Bez jakéhokoli zaváhání mohu říci, že to, co je pro mě nejdůležitější, je kontakt s lidmi v jednotlivých regionech kraje. Nebudu jako Majka z Gurunu, co spadla z oblaků. Tedy z hejtmanského křesla ve Zborovské ulici v Praze. S občany se budu setkávat pravidelně.

Kdo je Petra Pecková

Narodila se v roce 1975 v Benešově. V současné době žije v Mnichovicích. V roce 2010 byla zvolena do zastupitelstva města, od roku 2014 je starostkou. Známá je z televizních obrazovek. V letech 1996 – 2012 se věnovala investigativní žurnalistice, byla reportérkou pořadu Občanské judo, řadu televizních reportáží a dokumentů také režírovala. Ráda běhá v okolí Mnichovic, mezi její další koníčky patří potápění a lyžování.