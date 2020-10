Cestovatelský portál vytvořil stejně jako v září 2018 pořadí na základě zkušeností editorů Time Out a lokálních spolupracovníků i místních obyvatel, kteří vyplnili internetový dotazník. Letos je však podle textu zveřejněného na začátku října trochu odlišná – důvod je zřejmý: celosvětová krize spojená s nemocí covid-19.

Miliardy lidí musely být kvůli restrikcím ve snaze politiků a epidemiologů zabránit šíření koronaviru v blízkosti domova. Nákupní centra či administrativní komplexy zely prázdnotou. „Obchod na rohu a místní restaurace, které vydávaly jídlo s sebou se staly životně důležitými. Sousedé zintenzivnili kontakt, aby si navzájem pomohli v těžkých dobách,“ píše anglický web.

Podle Time Out je právě teď – víc než kdy jindy – důležité být laskaví. Padesát nejvíc „cool“ (anglické slovo má mnoho významů ve smyslu skvělý, úžasný, bezva atd. – pozn. red.) oblastí v koronavirových časech vytváří díky lidem v tamních komunitách „duši města“. Pomyslná porota se bez ohledu na covid-19 zaměřila tradičně na gastronomii, zábavu, kulturu a umění i atmosféru jednotlivých míst. Jen se tento rok moc nedají podle žebříčku plánovat výlety…

A proč patří právě pražské Holešovice mezi nejúzasnější městské čtvrti?

Amanda Bellová zmiňuje, že leží nedaleko historického centra Prahy a nachází se zde mnoho barů, kaváren, kulturních zařízení i velká zelená plochy (Letenské sady) s „přetékajícími“ pivními zahrádkami.

Čižinského vize: Praha 7 jako sousedská čtvrť

„Pobízeny směsicí umělců, mladých rodin, 'hejny kyberpankáčů' (cyberpunk je subkultura vycházející ze sci-fi a je kombinací společenské spodiny a pokročilé technologie – pozn. red.) a za podpory pokrokové místní samosprávy tato oblast ožívá a stává se oficiální uměleckou čtvrtí hlavního města,“ píše autorka o Holešovicích.

V parku na Letné kromě ji kromě piva zaujal ještě Pražský metronom v místě, kde stával pomník sovětského diktátora J. V. Stalina. Návštěvníci metropole by neměli vynechat ani Centrum současného umění DOX, jemuž dominuje dřevěný model vzducholodě. „A jako bonus si dejte kávu v Paralelní Polis, která jako první kavárna na světě přijímá platby pouze za bitcoiny,“ uzavírá Time Out pozvánku do Holešovic.

Starosta městské části článek sdílel na sociláních sítích a připojil svůj příspěvek. Podle Čižinského už šest let vedení radnice pracuje na tom, aby vznikla na levém břehu Vltavy „sousedská čtvrť, v níž se nikdo necítí zapomenutý a hozený přes palubu.“

„Praha 7 má velké bohatství v lidech, kteří jsou si navzájem sousedy. Naším úkolem v těžké době je toto bohatství udržet a dobré sousedské vztahy pokud možno udržet a rozmnožovat,“ uvedl Čižinský, který v komunálních volbách se svým hnutím získal nadpoloviční většinu voličských hlasů.