Nedostatek zdravotníků v současnosti trápí celé Česko. I proto na bojiště vyráží stále více studentů medicíny, aby rozšířili jejich řady. Výjimkou není ani jednadvacetiletá hradecká studentka Dominika Kalenská, která v krkonošské Jilemnici pomáhá odebírat vzorky lidem s podezřením na covid-19. Do nemocnice se přihlásila sama jako dobrovolnice už při první jarní vlně. Nyní na podzim do akce vyrazila znovu. Neodradil ji ani fakt, že u odběrů občas zažívá velmi krušné chvíle.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jitka Davidová

„Na začátku jsem pracovala s jedním z doktorů a pomáhala mu. Podávala mu nástroje, zvala lidi k odběru a vedla evidenci. Doktoři se ale postupem času museli vrátit do nemocnice, a tak jsem jejich práci převzala. Dnes už odebírám vzorky přímo já,“ vysvětluje Dominika, jakou práci zde ona a další čtyři studenti zastávají. A také dodává, že virus není ani zdaleka to jediné, co jim dělá starosti. S nepříjemným odebíráním vzorků je totiž potřeba se pořádně poprat, někdy bohužel doslova.