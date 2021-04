„V původních podmínkách žil jen z toho, co mu nechali jiní, protože byl neprůbojný. Byl podvyživený, nyní špatně zpracovává potravu, trpí nedostatkem minerálů a vlastní nohy mu neslouží,“ shrnula současná majitelka životní příběh statečného koníka bez původu.

Velkou podporou je pro Nikolu Hartlovou v nerovném boji i její přítel Martin Lapčík. „O Šambího se denně staráme společně. Vyndáváme ho ze zapůjčené sítě a vodíme ho. S radostí přijímá seno i vodu, ale když si lehne, nemůže stále vstát bez cizí pomoci,“ popisuje Nikola.

Jelikož náročná péče potrvá určitě déle, uvědomila si, že by to finančně nezvládli a a rozhodla se na péči pro nemocné zvíře vytvořit sbírku skrz Donio. „Vlna solidarity mě velice potěšila a dodává mi další sílu bojovat,“ zhodnotila.

Pomoci veřejnosti si váží. „Je to neskutečné, lidé jsou milí. Chodí mi množství zpráv a já ani nestíhám odpovídat,“ naznačila Nikola. Nabídky podpory dostávají i v podobě krmiv, slev a doplňků stravy. „Je to naprosto skvělé,“ chválí. I když se na internetu objevila i kritika. „Naštěstí převažují lidé, kteří se dokážou vžít do naší situace. Zlé komentáře raději nečtu,“ připustila. Za zachránce se nepovažují. „Nemáme vyhráno, až budeme mít. Tak můžeme mluvit o záchraně, ale pořád bojujeme,“ nastínila Nikola.

Odborná pomoc

Potom co si koně dopravili domů, nejdříve prospíval. Minulý týden začal být jeho zdravotní stav komplikovaný. „Lehnul a nemohl se zvednout. Bylo vidět, že je vyčerpaný, a tak jsme vyhledali odbornou veterinární pomoc,“ zmínila.

Ošetřují veterinář Ondřej Krupař, několikrát aplikoval infuze, ale kůň už nezůstal sám stát. „Museli jsme ho ukurtoval a začali jsme shánět závěsnou síť,“ osvětlila Nikola postup. Tu nakonec zapůjčila koňská záchranka Horse Emergency až z Lelekovic u Brna. „Se záchranáři jsme stále v kontaktu, řešíme s nimi manuální věci, jak a kde ho lze zavěsit, třeba když nám Šambí lehl venku a museli jsme ho zvedat traktorem, řekli jsme si o radu,“ vysvětlila Nikola.

Jak doplnil Tomáš Förchgott z týmu koňských záchranářů Horse Emergency, Nikola zvolila perfektní přístup a obrátila se včas na odborníky. „Je to smutný případ, kdy ho mladá paní zachránila z příšerných podmínek a snaží se ho postavit na nohy,“ uvedl. Požádala o zapůjčení certifikovaného závěsu na koně pro dlouhodobější rekonvalescenci. „Tento profesionální závěs je vhodný, protože roznáší váhu na co největší plochu, umožňuje monitorovaní stavu a pro zvíře je zároveň pohodlný,“ konstatoval.

Do sbírky na záchranu hřebce se jménem Schamballa přispěla už téměř stovka dárců a vybralo se necelých 50 tisíc korun.



Podle jeho slov zvolili i výbornou taktiku. „Informovali o sbírce, protože léčba bývá v podobných případech finančně náročná. Je třeba se snažit zvíře zachránit,“ míní Förchgott s tím, že se setkal s horšími případy a vše dobře dopadlo. Síť buď koňští záchranáři dopraví na místo a naistalují, nebo jako v tomto případě poskytnou informace o instruktáži a zašlou pomůcku. „Na dálku jsme konzultovali, viděl jsem fotografie a se vším poradil,“ dodal koňský záchranář, který se v oboru pohybuje přes 12 let.

Koník se podle Nikoly začíná zlepšovat. „Už dva dny chodí a nemusíme ho podpírat, to dříve nebylo možné,“ zdůraznila. Prognózy jsou však stále nejisté. Trápí se a pokud se to nezlepší, krajním řešením může být injekce smrti. „Pokud by se nezlepšily krevní výsledky, zůstaly stejné nebo se dokonce zhoršily, jsme připraveni na nejhorší. Eutanazii,“ podotkla s tím, že pokud by léčba měla dlouhodobě pokračovat, považuje to za trápení hřebce.

Neskutečný bojovník

Naděje však umírá poslední. „Vidím ho každý den, snaží se, je lepší a lepší. Je to bojovník neskutečný a já mu věřím, že se mu to podaří,“ doufá v uzdravení 250kilogramového společníka.

Podle ošetřujícího veterinárního lékaře Ondřeje Krupaře je pacient stabilizovaný. „Léčili jsme velkoobjemovými infuzemi, nyní dodržují procházky. Sobotní odběry však nevyšly dobře, i když klinicky paradoxně vypadá lépe než před zahájením léčby,“ informoval.

Ve středu bude odběry opakovat. „Je chudokrevný, má málo červených krvinek, kostní dřeň zřejmě nedostatečně regeneruje,“ míní Krupař. Podobný případ fyzické slabosti, ztráty hmotnosti a svalové hmoty u koně ještě nezažil. „Takto brutální kachexii, s tím, že kůň padá na pánevní končetiny, jsem ještě neřešil. Prognóza je proto nejistá,“ řekl s tím, že je si netroufá odhadovat. „Vše ukáže čas, může se to zvrátit ze dne na den,“ doplnil veterinář.

Kůň je podle něj citlivé zvíře na příjem potravy. „Tento hřebec je submisivní, to znamená, že chodil na žrádlo jako poslední. Zbývali na něj možná nějaké zbytky, jeho potíže způsobil pravděpodobně dlouhodobý chronický příjem nekvalitních krmiv,“ odhaduje a dodává, že proto nyní špatně vstřebává živiny. „To se odráží i na profilu odebrané krve, má nízké minerály a schází mu bílkovina,“ uzavřel Ondřej Krupař.