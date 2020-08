„Jsme bramboráři. Brambory šlechtíme, ale také prodáváme, byť ne ve velkém. Lidé si k nám pro ně jezdí. Navíc sídlíme nedaleko hradu, kde projde za sezonu spousta lidí, tak nás napadlo, že bychom tu mohli toto zařízení instalovat,“ vysvětlil Kopačka s tím, že bramboromat si ve firmě zhotovili sami. Základem je automatická váha, kterou společnost používala roky. Teď byla jen doplněna o mincomat. Funguje to jednoduše. Váha naváží dva kilogramy brambor, příchozí vhodí potřebnou částku a brambory se mu vysypou do papírové tašky, které jsou na místě připravené. A může si je odnést. Aktuálně je v nabídce odrůda Suzan, 2 kg přijdou na 30 korun.

„Funguje to už přes měsíc a zájem je překvapivě vysoký. Jak od turistů, kteří říkají, že nic takového nikdy neviděli a chtějí to vyzkoušet, tak od místních, kteří si sem zvykli chodit pro brambory na oběd. Bramboromat funguje zpravidla od rána do večera,“ uvedl Kopačka.

Doplnil, že firma bude prodávat výhradně svoje brambory, nabízené odrůdy chce střídat.

Přístroj bude v provozu od března do května a od července do podzimu.

„Řekl bych, že zájem o české brambory roste. Ony sice dost často nemají tak ideální vzhled jako brambory, které koupíte v supermarketu, mají třeba nějaké strupy, ale řada lidí už oceňuje jejich chuť,“ uzavřel Kopačka.