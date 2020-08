V sobotu v podvečer na něm bylo vidět, že je z výjevu před sebou zničený. Sám ostatně přiznal, že něco podobného za šestatřicet let své praxe nepamatuje. V neděli už s chladnější hlavou okomentoval dění z předešlého večera a bližší souvislosti. Reagovat musel i na reakce přihlížející veřejnosti, které se zdál zásah neadekvátně pomalý. „Když jste v roli přihlížejícího, každá vteřina vám připadá jako minuta. Jakékoliv pochybení musím odmítnout. Pro klid všech jsme se přesto rozhodli pro prošetření činnosti sboru, což je ale zcela přirozený postup,“ uvedl Vladimír Vlček.

Můžete uvést na pravou míru informace některých lidí, že vše trvalo příliš dlouho?

Musím zásadně odmítnout veškeré spekulace spočívající v tom, že hasiči přijeli pozdě. Podle zákona zde měly být dvě jednotky do deseti minut a další jednotka do patnácti minut. Je neoddiskutovatelné, že tady byly dvě jednotky do pěti minut a zasahovaly. Jde o to, jaký je pohled občana-diváka. Primárně se na takových výškových objektech se zasahuje vnitřní zásahovou cestou, takže není možné tvrdit, že hasiči stáli a nevěděli, co mají dělat.

Bude probíhat nějaké prošetření správnosti postupu při zásahu?

Na šetření příčin vzniku požáru úzce spolupracujeme s policií. Co se týče šetření samotného průběhu zásahu, dohodli jsme se s ředitelem HZS ČR, panem Drahoslavem Rybou, že se prošetří a zhodnotí celá činnost sboru v místě události. Považuju to za zcela korektní, je to naprosto běžná věc, která se praktikuje u všech velkých mimořádných událostí právě proto, aby se vyvrátily jakékoliv spekulace či pochybnosti, protože situace zvenčí může vypadat zcela jinak než zevnitř.

Jak probíhal zásah u požáru?

Hasiči dorazili pět minut po ohlášení požáru na takzvanou nástupní požární plochu před dům, která je však absolutně nevyhovující pro jakoukoliv záchranu. Museli tedy improvizovat. Postavili výškovou techniku na nezpevněnou plochu, což je velmi složité z hlediska ustavování. Auto váží 26 tun a musíte ho vypodložit. Reálně hrozí nebezpečí, že by se mohlo převrátit. Nástupní plocha jen z jedné strany domu je bohužel nešvar, na který naše normy zatím nereflektovaly. A když vám nastane taková situace, jako nastala, a hoří v protilehlém rohu, tak zkrátka nejste schopni výškovou technikou ty lidi zachránit.

Podívejte se na video ze zásahu hasičů

Zdroj: Youtube

Po ustavení vozu došlo k vysunutí žebříku a nafouknutí matrace?

Výškovou techniku jsme přistavili k pravé straně domu u balkonu, kde se požár šířil po fasádě. Muselo však dojít k jejímu přestavení k zadní části domu, což se stalo po příjezdu druhé plošiny z Orlové, kdy žebřík přejel dozadu. Je třeba si uvědomit jednu věc: ohlášení požáru bylo v 17.48 a první jednotky byly na místě v 17.54. Vše vyžaduje nějaký čas. I nafouknutí matrace není otázka sekund.

Jak dlouho obecně trvá dopadovou matraci nafouknout?

V řádu jednotek minut. Vždycky se to odvíjí od konkrétních místních podmínek, od toho, kde je výšková technika, jak daleko je…

Mohla matrace zachránit život lidem při skoku z 11. patra?

Matrace, která tady byla s tou prvosledovou technikou, je určená pro skok z 23 metrů. Jedenácté patro krát tři metry, to je 33 metrů. Šance posuďte sám. Samozřejmě po příjezdu větší techniky byly jiné možnosti, protože tato technika už má velkou seskokovou matraci pro skok ze čtyřiceti metrů. Tam už by situace vypadala jinak, ale i ta doba nafouknutí matrace je úplně jiná. Tady bych jen připomněl, že v rámci HZS ČR jsme v Moravskoslezském kraji jediní, kdo má tyto záchranné prostředky na veškeré výškové technice.

Jak probíhala následná záchrana lidé z okolních bytů?

Obecně platí ten princip, že se zasahuje vnitřní zásahovou cestou, tedy po schodišti. Tady je skoro ideální stav, protože jde o samostatnou únikovou cestu. První jednotka, která dorazí na místo, má za úkol jednoznačně zdolání požáru v tom bytě, kde hoří. Až další jednotky pak mají za úkol záchranu, respektive evakuaci lidí z ostatních bytů. Je třeba vzít v úvahu také časovou posloupnost.

Když lidé vidí, že někde blízko nich hoří, jak by se měli zachovat?

Je bohužel jakýsi historický mýtus, že když začne v bytě hořet, je nejlepší co nejrychleji z místa uniknout. Největší počet obětí při bytových požárech bohužel evidujeme u těch, kteří nekoordinovaně a samostatně opouštějí své byty. Dneska konstrukce bytových jader je taková, že po nějakou domu umožní přežít i v samotném zasaženém bytu. Ideální je počkat, ale v každém případě dát informaci hasičům, že se nacházím tam a tam. To je základní pravidlo – počkat v bytě a vyčkat, až budu mít k dispozici asistovanou záchrannou evakuaci. Máme technické prostředky, vyváděcí masky a podobně.

Je možné, aby oheň takto rychle a mohutně vzplál bez hořlaviny?

Vzhledem k tomu, v jakém stavu se nacházel byt po příjezdu jednotek, je jasné, že musel být použit akcelerant hoření. A je nemožné, aby takový požár byl zlikvidován v řádu jednotek minut.

Okolní byty jsou bez újmy?

Požárem byl zasažen pouze onen byt v 11. patře, ostatní zůstaly „čisté“. Zasažena byla i chodbička v patře, kde je dalších pět bytů, u kterých je viditelné poškození vstupních dveří zvenčí, ale to je vše. U některých bytů pod tím vyhořelým je také viditelné zatečení vody po zásahu.

Jaký je stav dvou hasičů, kteří byli zraněni při zásahu?

Jeden z hasičů, dobrovolník, byl ještě v sobotu večer propuštěn do domácího ošetřování, druhý, více popálený profesionální hasič, zůstává v nemocnici a jeho stav je stabilizovaný.

K TÉMATU

ZÁSAH V BOHUMÍNĚ OČIMA HASIČŮ

Zdroj: HZSMSK/Tomáš LachOperační středisko přijalo tísňové volání v sobotu 8.8.2020 v 17:47,46 hod. a v průběhu následujících tří minut bylo k této události ohlášeno dalších cca 10 oznámení o požáru. Po příjmu tísňových volání byl v čase 17:49 hod. vyhlášen poplach jednotkám profesionálních hasičů ze stanic Bohumín (1x cisternový automobil, 1x automobilový žebřík), Karviná (2x cisternový automobil) a Orlová (1x cisternový automobil, 1x automobilový žebřík) spolu s dobrovolnými kolegy Bohumín-Šunychl (1x cisternový automobil) a Bohumín-Starý Bohumín (1x cisternový automobil). Dále byl na místo vyžádán automobilový žebřík AŽ 53 z Ostravy.



"Během jedné minuty od vyhlášení poplachu jednotkám hasičů vyjely v čase 17:50 hod. na místo jednotky ze stanice Bohumín, Karviná a Orlová. Stanice Bohumín přijela na místo události jako první v čase 17:54 hod. a hasiči ihned zahájili hasební zásah. Ve stejném čase je následovala jednotka dobrovolných hasičů Bohumín-Starý Bohumín. Třetí jednotka na místě události, stanice Orlová, přijela v čase 18:01 hod. V čase 18:04 hod. se na místo události dostavila jednotka dobrovolných hasičů Bohumín-Šunychl a o dvě minuty později dojela technika profesionálních hasičů z Karviné. V prvních deseti minutách zásahu se tak na místě nacházelo celkem 6 cisternových automobilů a 2 automobilové žebříky s celkovým počtem 28 zasahujících hasičů," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Lukáš Popp.



Zdroj: HZSMSK/Tomáš LachHasiči neprodleně zahájili úkony spojené se záchranou a evakuací osob. Během několika následujících minut přijely další jednotky jak profesionálních, tak i dobrovolných jednotek. Na místo dorazil také 53 m vysoký žebřík z Ostravy. Na místě zasahovalo celkem 8 jednotek hasičů s 9 cisternami, dvěma automobilovými žebříky a jednou automobilovou plošinou. Na místě v jednu chvíli zasahovalo celkem 46 hasičů.



Požár byl v době příjezdu první jednotky na místo již natolik rozšířen, že i přes okamžitou přípravu a nafukování záchranné seskokové matrace, se pět osob pokusilo zachránit skokem z okna dřív, než se tato matrace stihla nafouknout. Bohužel u nich došlo následkem pádu ke zraněním neslučitelných se životem. Dalších šest lidí zemřelo v samotném bytě. Tato tragická událost si tak vyžádala celkem 11 obětí.



Hasiči požár bytu lokalizovali v čase 18:30 hod., hašení probíhalo jak vnitřní části budovy, tak z vysunuté plošiny. V čase 19:43 hod. byl požár zlikvidován a bylo zahájeno vyšetřování příčin vzniku a rychlého šíření požáru. Na místo události dorazil také psovod se speciálně vycvičeným psem na vyhledávání přítomnosti akcelerantu hoření. Prohledávání bylo pozitivní na přítomnost akcelerantu, což vysvětluje otázku, proč došlo k tak rychlému rozšíření požáru.



Celkový počet ošetřovaných osob byl 15, z toho bylo převezeno do zdravotnických zařízení 10 osob, včetně dvou zasahujících hasičů.



Zdroj: HZSMSK/Tomáš LachPrvním zraněným hasičem byl člen dobrovolné jednotky Bohumín-Starý Bohumín, který se při zásahu nadýchal zplodin hoření a byl odvezen do nemocnice v Karviné. Ještě ten večer byl po lékařské prohlídce člen dobrovolné jednotky propuštěn do domácí péče.Druhým zraněným hasičem byl příslušník HZS MSK ze stanice Bohumín, který utrpěl popáleniny 1. a 2. stupně v oblasti krku. Příslušník byl odvezen do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde po prvotním ošetření zůstal přes noc na pozorování v nemocničním zařízení. V nedělních dopoledních hodinách byl příslušník propuštěn z nemocnice do domácí péče.



Počet zachráněných osob byl 9, počet evakuovaných v doprovodu hasičů byly 4 osoby, řada osob opustila bytový dům samovolnou evakuací. Na místě události také zasahovali čtyři interventi HZS MSK, kteří poskytovali posttraumatickou péči. Vyšetřování příčin požáru probíhalo celou noc a také následující den. Celý panelový dům byl kompletně odpojen od přívodu elektrické energie a plynu. Uživatele domu se mohli do svých bytů vrátit během nedělního odpoledne.



"Svou rychlostí a počtem obětí se tento bohumínský požár řadí k nejzávažnějším bytovým požárům v Moravskoslezském kraji za posledních několik desítek let," doplnil mluvčí hasičů.



Příčina požáru je stále v šetření vyšetřovatelů HZS MSK a také PČR. Předběžně odhadnutá škoda byla vyčíslena na 1 milion korun.