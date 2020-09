Obnova vozového parku byla podmínkou Pardubického kraje při uzavření nové desetileté smlouvy s Českými drahami. Modernizace, kterou dopravce krajským politikům slíbil, však nabírá zpoždění. Podle dodatku ke smlouvě, uzavřeným loni v prosinci, vyjedou vylepšené vlaky na regionální tratě v kraji až příští rok v červnu.

„Modernizace probíhá dle požadavků kraje. Pouze důsledkem koronavirové krize se čas ukončení modernizace u některých souprav adekvátně prodloužil,“ vysvětluje radní pro dopravu Michal Kortyš. Revitalizace vozového parku však nabrala zpoždění už dříve, ještě před koronavirovou krizí.

Modernizací má projít i 16 vozů Bdmtee, lidově přezdívaných „honekry“. Dokončení kompletní obnovy interiérů se přinejmenším o šest měsíců odkládá. „Je domluven posun realizace do prosince 2021,“ připouští Kortyš.

Zakázku měla pro České dráhy realizovat dceřiná společnost DPOV, která nemá na dokončení modernizace kapacitu. Proto sama vypsala soutěž na dodavatele. V lednu ji ale zrušila.

Do soutěže se přihlásily dvě společnosti. „Důvodem zrušení jsou omezené finanční možnosti zadavatele ve vztahu k nabídkovým cenám předloženým účastníky,“ zdůvodňuje DPOV. Celkové náklady na modernizaci jsou 160 milionů.

Od prosince bez bariér

Podle radního Michala Kortyše budou už od letošního prosince téměř všechny vlaky v Pardubickém kraji bezbariérové. „Ať už nízkopodlažní nebo vybaveny zvedací plošinou,“ slibuje náměstek hejtmana. Mělo mezi nimi být i sedm řídících vozů Bfhpvee, kterým se mezi železničáři přezdívá „sysel“. Vlaky budou za 16 milionů dovybaveny plošinou pro imobilní cestující. „Modernizace má být hotova do konce roku. Řeší se posun realizace do června 2021,“ připouští Michal Kortyš.

Revitalizací má projít celkem osm typů kolejových vozidel. Kromě „honekrů“ a „syslů“, také vlaky řady 810, 814, 440 a 841. Modernizace je prozatím dokončena jen čtyř motorových vozů posledně jmenované řady, které byly za 1,2 milionů dovybaveny wifi připojením. Další na řadě jsou vlaky řady 810. Osm vozů má vyjet na tratě v kraji na konci letošního roku. Modernizace přijde na 31,5 milionů korun.

Zbrusu nové motorové jednotky mají obsluhovat trať z Pardubic do Chrudimi, Hlinska v Čechách a Havlíčkova Brodu. „Zásadním milníkem modernizace vozidel pro Pardubický kraj bude pořízení sedmi nových dvojdílných motorových jednotek, které přinesou našim zákazníkům komfort, na jaký jsou zvyklí z jednotek RegioShark,“ slibuje náměstek generální ředitele ČD Radek Dvořák. Pořízení nových vlaků přijde na 595 milionů, což představuje jednoznačně největší aktuální investici do vozového parku kraje. Na trati by se měly objevit v prosinci 2022.

Dalších 100 milionů poputuje na zvýšení zabezpečení devíti elektrických lokomotiv. „Hotovo má být do prosince 2022. Část nákladů pokrývá dotace,“ dodává náměstek a radní Michal Kortyš.