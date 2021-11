Ani ne měsíc poté, co se společně nastěhovali do nového, je vykradli. Navzdory obavám si proto pořídili hovawarta, psí plemeno s potřebou výcviku. A jelikož mladší dcera Pavla a Ivany měla, jak sami říkají, neutuchající mateřské pudy a požadovala po nich dalšího sourozence, rozhodli se jí pořídit alespoň papouška, které kdysi choval Pavlův bratr.

Jeden žako jí však byl málo, a tak jich jí pořídili víc. „Pak ale dospěla do věku, kdy přestala mít o papoušky zájem,“ směje se Pavel, který s manželkou „zdědil“ novou zálibu.

Hlasité papoušky ale darovali a nechali si pouze Kubu, dosud jediné pojmenované zvíře. „Až na to, že je to samička. Nedělali jsme vyšetření na pohlaví a barva klamala. Brali jsme ho za samce, dokud nezačal snášet vejce,“ směje se Pavel a manželka Ivana pohotově dodává: „No, prostě Kubička.“

Poté se pár setkal s chovatelem opic a manželé se znovu zamilovali – tentokrát ne do sebe. „Manželka se v nich zhlídla, není to tak, drahá?“ táže se Pavel a obrací se k ženě. „Ve dvou párech, ve dvou!“ směje se Ivana okamžiku, kdy bylo rozhodnuto o tom, že voliéry pro papoušky obsadí drápkaté opičky, jež zrovna byly na prodej.Želvy místo sekačky!„A pak se to rozjelo,“ krčí Pavel rameny.

Během dvou měsíců byly voliéry téměř plné kosmanů, poté se navíc Pavel u dalšího chovatele dostal do kontaktu s přítulnými lemury a měl opět jasno – bez lemurů ani ránu! Kromě primátů však manželé chovají také želvy. Jejich pořízení ale bylo údajně podníceno čistě praktickými účely.

„Není tajemství, že želvy žerou trávu a u nás se nikomu nechtělo jezdit se sekačkou,“ směje se vtipálek Pavel s tím, že několikrát za sezonu je k požatí skutečně vypustí. Nejprve měli želvy malé, poté se jim však naskytla koupě i dvou velkých tvorů.

Jízda v sedle ušitém na želvu

„Ty se dožívají i sta let, to už je položka do závěti,“ konstatuje Pavel. A skutečně tam i půjdou, neboť želvy mají čtyřiadvacet let, zatímco manželé víc než jednou tolik. A z ne zrovna tuctových domácích mazlíčků se těší také vnoučata, která na velkých želvách jezdí pro radost.

„Jejich teta dělá do koní a ušila nám speciální, na míru šité želví sedlo,“ říká Pavel a ukazuje rodinné snímky z želví vyjížďky. Podotýká však, že uhlídat sedm želv bez dohledu dá pořádně zabrat a člověk se při tom hodně zapotí.

S pořekadlem jsi pomalý jak želva na něj rozhodně nechoďte! Zvířecí společnost dělá Pavlovi s Ivanou velkou radost, ale občas je dokáže i rozesmutnět. Na mysli mají některé zvířecí pořádky, do kterých není lidem radno zasahovat. Odhalují také zajímavosti ze světa lemurů. „Tam velí ženy a samce pomalu nepustí k jídlu. Má týden na to, aby se vydováděl a pak musí držet pusu a krok.

Co přijde dál? Na jiné záliby a koníčky manželé nemají čas. Několikrát denně chodí své mazlíčky krmit, hlídají teplotu, o víkendu pak uklízejí klece a výběhy. A když potřebují oddych a odjedou pryč, povolají do akce babičky!

„Jedna se stará o želvy, druhá o opice. Chodí po vesnici a sbírají želvám a lemurům pampelišky, které jsou pro ně v létě důležitým doplňkem stravy,“ zasvěcuje do domácích pořádků Ivana. A když k nim nechodí babičky, mívají na kontrolách veterinu.

„Na opice musíte mít schválený chov, je to hodně hlídané a náročné,“ říká všechny normy splňující Pavel, jenž se ženou raději ani nechce uvažovat, na kolik je už zvířecí vášeň vyšla. „Kdybyste to počítal, zjistíte, že proděláváte kalhoty,“ smějí se manželé, kteří ale uvažují, že si výhledově pořídí ještě několik druhů ne zrovna typických domácích zvířat.