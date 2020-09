V hluku, mezi odpadem, v neustálém strachu z napadení a zlodějen žijí slušní lidé v Mojžíři. Obtěžují je Romové, kteří žijí ze sociálních dávek a ani nemají zájem pracovat. O životě na sídlišti už veřejně hovoří i radnice a vedení městského obvodu Neštěmice. Upozorňuje na bezzubé pokusy o změny a požaduje jiné zákony. Na sociálních sítích a v Neštěmicích samotných se kvůli podmínkám v Mojžíři zvedla vlna nevole.

Podle starostky Neštěmic Yvety Tomkové obchodníci s chudobou pronajímají byty v Mojžíři sociálně slabým za ceny, které jsou běžné ve městě, jako je Praha. „Majitelé zdejších bytových jednotek jsou v současnosti z téměř sedmdesáti procent lidé z jiných měst. Stát jim totiž umožňuje lukrativně si vydělat na pronájmech sociálně slabým,“ vylíčila starostka.

Obětí tohoto druhu kšeftu se stala i neštěmická radnice. Ta zde má celkem 12 bytů a téměř všechny prázdné, protože o jejich pronájem není zájem. Obvod sice nabízí nižší nájmy, ale do bytů se kvůli špatné pověsti sídliště nikdo nehrne.

Nelze se odtud ani odstěhovat, jelikož byty zde nikdo nechce koupit, a pokud ano, tak ne za ceny, které jsou běžné například na Severní Terase. Z těch slušnějších obyvatel se tak stali doslova vězni tohoto sídliště, neboť kvůli tomu nemají peníze na nové bydlení.

Společnost AVE Ústí nad Labem potvrdila, že odsud odveze mnohem víc odpadu než z jiného sídliště v Ústí. Odpad mimo popelnice likviduje na své náklady. „Magistrát taky objednává odvoz odpadu mimo nádoby. V Mojžíři je ho opravdu hodně, úklid je tu pracnější,“ poznamenal šéf firmy Petr Hrdlička.

Podle starostky dokonce firma, která tu má na starost údržbu a úpravu zeleně, je ráda, že končí. „Důvod? Opakovaně poničená technika v řádech desítek tisíc korun o různé pohozené odpadky. Naši VPP pracovníci tady odmítají uklízet, že prý raději skončí. Problémoví občané po nich hází odpad z oken a vysmívají se jim, že po nich musí uklízet. Dokonce hází igelitky s výkaly. Sídliště je zamořené štěnicemi a šváby,“ popsala Tomková.

Černé skládky sem jezdí podle zástupce ředitele městské policie Jana Novotného uklízet i strážníci. „Bývá tu ještě hlučno a o výplatách dávek sem musíme jezdit to umravňovat,“ přiblížil.

Změnit situaci mohou podle náměstkyně primátora Věry Nechybové pouze zákony. Třeba norma, kdy by města mohla stopnout sociální dávky někomu, kdo odmítne pracovat a páchá nepřístojnosti. „To není jen dávkami. Důležitá je i vymahatelnost. Majitelé bytů by měli nést odpovědnost za to, jak se nájemník chová. Neustále platíme za úklid a přitom bychom ty peníze mohli použít lépe,“ uzavřela Nechybová.