K momentálně nečinnému Dolu Darkov, kde se netěží od 22. května, se od pátku 3. července přidají také Důl ČSM-Jih, ČSM-Sever a Důl ČSA. Přerušení těžby se tak bude týkat všech závodů OKD. Podle předsedkyně představenstva OKD Vandy Staňkové k tomuto rozhodnutí společnost přistoupila po zjištění v tuto chvíli známých výsledků z plošného testování na lokalitě ČSM. V dolech OKD budou od pátku probíhat práce na zajištění pracovišť na dlouhodobou odstávku.

„Následně budeme provádět pouze nezbytně nutné práce pro zajištění bezpečnosti dolů. Udržovat je bude kolem 200 zaměstnanců na každé lokalitě. Při přechodu na přerušení provozu a následně před opětovným zahájením provozu bude počet fárajících zaměstnanců vyšší, a to kvůli důkladné přípravě. Přerušení se týká kromě těžby také ražení důlních děl, vybavování a likvidace porubů, upřesnil ředitel provozu OKD David Hájek.

Zaměstnanci, na které se bude vztahovat přerušení provozu, a tudíž budou mít překážku na straně zaměstnavatele, budou pobírat plnou průměrnou mzdu.

OKD v tuto chvíli nechystá ani obnovení těžby na Dole Darkov a to i přes to, že se do práce vrací již uzdravení zaměstnanci převážně z této lokality. K dnešnímu dni se po nemoci vrátilo 158 zaměstnanců převážně z lokality Darkov. Vedení OKD dnes také seznámilo se svým návrhem přerušení těžby svého akcionáře i konečného vlastníka.