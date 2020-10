"Operační středisko bylo o události informováno sedm minut po druhé hodině ranní. K nehodě byli vysláni hasiči ze stanice HZS MSK ve Frýdku-Místku a dobrovolná jednotka obce Staré Hamry," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

Hasiči na místě zjistili, že z roztržené palivové nádrže kamionu po nárazu do betonového mostku uniká nafta. Ta se dostala i do řeky Ostravice, která se o poté vlévá do vodní nádrže Šance. "Velitel zásahu si k události povolal speciální techniku - ze stanice HZS MSK ve Frýdku-Místku sorbentový kontejner s nornými stěnami a technický automobil s vybavením pro řešení úniků nebezpečných látek, zároveň byla událost oznámena dobrovolné jednotce z Ostravice," pokračuje dále mluvčí hasičů.







Podívejte se na video ze zásahu hasičů

Zdroj: Youtube

Hasiči pak ve spolupráci s Povodím Odry a hrázným vodní nádrže Šance začali postupně na vodním toku v tzv. “suchých oděvech” stavět norné stěny - celkem v délce 16 metrů, kterými zachytávali uniklou naftu. Ke kladení norných stěn na vodní nádrži Šance a monitoring hladiny byly využity čluny hasičů i správců vodní nádrže.

"Zároveň s činností na vodě probíhalo přečerpávání zbývající nafty z roztržené palivové nádrže do přistavených nádob, zbylo v ní však pouhých několik desítek litrů. Vzhledem ke stálému drobnému úniku provozních kapalin z poškozených podvozkových částí nákladního vozu bylo rozhodnuto o tom, že hasiči kamion vyprostí zpět na komunikaci," řekl dále mluvčí hasičů.

Na místo tak dorazil vyprošťovací speciál Bison a spolu s ním těžkotonážní jeřáb Demag - oba vozy ze stanice HZS MSK v Ostravě-Zábřehu. Těžká technika kamion pomocí jeřábu a navijáků vytáhla na pevnou krajnici.

"Místo zásahu od nafty očistí soukromá firma, hasiči budou ve spolupráci se správci vodní nádrže monitorovat vodu a upevnění norných sten na přítoku," dodal Jakub Kozák.