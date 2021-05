Pravidelnou nedělní mši v Litoměřicích sloužil naposledy v neděli 18. dubna. Pár dní nato si pro Ivana Hadravu, kněze od svatého Václava, přišli domů zakuklenci z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Na Květnou neděli, kterou měli pravoslavní s jejich posunutým juliánským kalendářem o tomto víkendu, už farníkům žehnal kočičky náhradník Ján Novák. Několik následujících velikonočních bohoslužeb počínaje čtvrtkem odslouží zdejší diákoni buď s ním, nebo sami.

Hadrava má teď jiné starosti. Drží ho ve vazbě a vyšetřují kvůli obvinění z financování terorismu. Podle Českého rozhlasu (ČRo), který vychází z policejního usnesení, měl kněz spolu se čtyřmi dalšími obviněnými kontakty s paramilitárními Československými vojáky v záloze. A českým bojovníkům za proruské separatisty ve válce s Ukrajinou posílal vysoké částky peněz. Za to mu hrozí až 20 let vězení. Hadrava vinu popírá. „Ve lhůtě jsme podali stížnost,“ potvrdila jeho ustanovená obhájkyně Tereza Dokoupilová.

Zatčení duchovního správce šokovalo místní farníky. Přimlouvají se za něj u vedení českého pravoslaví. „Víme z médií, že je vyšetřován, ale naše církevní obec v něm měla dobrého pastýře. Chtěli bychom se přimluvit za shovívavost při posuzování této kauzy. Pokud existovala nějaká činnost otce Ivana mimo chrám, neměla žádný vliv na jeho duchovní a pastorační činnost v Litoměřicích,“ stojí v textu dopisu, který pravoslavní podepisovali během poslední mše.

Že se otec Ivan ocitl za hranou zákona, přijde k neuvěření jeho pravé ruce při bohoslužbách, diákonovi Vladimírovi J. Dvořákovi. „Z jeho názorů, chování a působení naprosto vylučuji teroristický podtext,“ řekl. Dvořák připustil, že Hadrava měl na ukrajinsko-ruský spor názory mimo český hlavní proud. Ale že by se zapojil do nějakých bojových akcí, nebo je podporoval, to si diákon vůbec nedovede představit.

Neortodoxní názory

Kněz skutečně vynikal neortodoxními názory, což potvrzuje jen zběžný pohled na jeho Facebook. Podle fotek se účastnil akce spolku Hej občané označovaného za prokremelský, sdílel video o proputinovských motorkářích Noční vlci i příspěvky kontroverzní radní ČT Hany Lipovské a politické partaje Česká suverenita, brojící za vystoupení země z EU. Povrchně znal Hadravu politik spojený s pravoslavím Jaroslav Foldyna (SPD). I jeho obvinění překvapilo. „To byl hubený tichý člověk,“ hodnotí poslanec kněze, kterého vídal na pietních aktech.

Pro Hadravu a další podezřelé si na různých místech ČR přišli z NCOZ v noci z minulého úterý na středu. Ve vedení pravoslavné církve se o kauze doslechli v pátek odpoledne, kdy pražský úřad arcibiskupa Michala Dandára zavírali. „Neozval se nám ani pan Hadrava, ani nikdo z jeho okolí. Máme všechno z doslechu, nemáme se o co opřít,“ řekl koncem minulého týdne tajemník arcibiskupa Igor Střelec. Církev nedokázala reagovat ani zkraje tohoto týdne s tím, že stále čeká na důvěryhodné informace.

Na Hadravově obhajobě pracují v pražské advokátní kanceláři Plavec & Partners, jejíž členkou je i obhájkyně Dokoupilová. Právníci církev kontaktovali, ale moc neprozradili. „Říkali jen, že teď jsou vázáni advokátním tajemstvím, že čekají na nějaké řízení. Takže také počkáme. Nevíme vlastně, v čem je problém,“ řekl Střelec. Co se zatím objevilo v médiích, v úřadu arcibiskupa nechtějí hodnotit. „Musíme vycházet z faktů. A k těm se teď nedostaneme. Nevíme, čeho se dopustil,“ stojí si za svým arcibiskupův tajemník.

Ve vedení českých pravoslavných ale oproti dosavadním informacím o kauze bez dalšího vysvětlení pracují se svou verzí, čeho se Hadrava dopustil: měl opustit svou litoměřickou farnost, nebo ji opustit hodlal. Ale toto opuštění nemělo souvislost s boji na Donbase. „Ten důvod opuštění právě neznáme,“ řekl Střelec. „Nejde nám do hlavy, že by se pravoslavný kněz angažoval, ani že by bez požehnání opustil farnost. To je nemožné a vladyka o ničem neví,“ uzavřel jeho tajemník.

56letý kněz Ivan Hadrava byl pověřen duchovní správou litoměřické pravoslavné obce před třemi roky. A to po tragické smrti zdejšího dlouholetého otce Martina Marka Krupici, který v listopadu 2018 havaroval na motorce. Hadrava do Litoměřic dojížděl sloužit mše z Prahy, kde se živil sociální prací. Kromě desítek věřících docházejících do sv. Václava včetně místních Ukrajinců, Rusů i původních Volyňských Čechů vídaly Hadravu po několik let i stovky návštěvníků tradiční Noci kostelů. To se i nenáboženské veřejnosti otvíral v Litoměřicích zdejší pravoslavný chrám. Ten je nedaleko biskupské rezidence na Dómském pahorku, v samém historickém jádru města.