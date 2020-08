Policejní zásah na radnici potvrdila mluvčí Brna-středu Kateřina Dobešová. „Mohu potvrdit, že aktuálně policisté zasahují na investičním, ekonomickém, bytovém odboru a odboru správy majetku. Ostatní odbory fungují v běžném režimu, třeba na matriku se lidé dostanou a vyřídí potřebné bez problémů. Čeho se samotný zásah policistů týká a jaké materiály zajišťuje, nemůžeme blíže komentovat," uvedla dopoledne Dobešová.

Na radnici zasahují policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. „Náš útvar k této věci nebude poskytovat žádné informace," odmítl blíže zásah komentovat mluvčí centrály Jaroslav Ibehej.

Podle zjištění Hospodářských novin kriminalisté prověřují vysoce postavené brněnské politiky ODS kvůli podezření, že kupčili s brněnským majetkem a brali milionové úplatky. Mezi vyšetřovanými jsou mimo jiné exministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel, primátorka Brna Markéta Vaňková i její náměstek Robert Kerndl.

Podle zjištění Hospodářských novin a Aktuálně.cz vyšetřování odstartovala výpověď bývalého starosty Rojetína Pavla Hubálka. Tomu hrozí vězení za kupčení s městským majetkem. Hubálek ve výpovědi uvedl, že nekonal na vlastní pěst, ale byl součástí rozsáhlého systému, na jehož čele stáli právě politici ODS.

Podle bývalého ministra spravedlnosti za ODS Blažka jsou Hubálková tvrzení lživá. „Pana Hubálka jsem viděl pouze dvakrát a nikdy ne o samotě. Nemůže o mně vědět nic. Jako obviněný z mnoha podvodů má právo legálně lhát, což na svou obhajobu činí. Orgány činnými v trestním řízení jsem v této věci nebyl kontaktován," napsal Blažek Deníku Rovnost. Brněnská primátorka Vaňková ani náměstek Kerndl na dotaz neodpověděli.

Koaliční partneři vyčkávají

Zda celá kauza otřese současnou koalicí na brněnském magistrátu, zatím není jasné. Koaliční partneři ODS momentálně čekají na další informace. „Není na místě se k záležitosti v této chvíli vyjadřovat. Chci počkat na závěry vyšetřování policie. Pokud by se ale tvrzení pana Hubálka potvrdila, tak by to samozřejmě mělo důsledky," uvedl náměstek brněnské primátorky za Piráty Tomáš Koláčný.

Lidovecký náměstek Petr Hladík bude chtít po Vaňkové i Kerndlovi vysvětlení. „O případu nevím žádné další podrobnosti, než to, co jsem viděl v médiích. Kolegů se budu ptát na vysvětlení, co se děje, a zda jsou v kontaktu s policií," řekl Hladík.

Hodnotit případné důsledky kauzy v koalici na brněnském magistrátu je předčasné i podle politologa Lubomíra Kopečka. Zároveň podle něj není pravděpodobné, že by pondělní policejní razie výrazně ovlivnila výsledek ODS v nadcházejících krajských volbách. „Současná rovina, tedy že policie někde zasáhne, odnese si zřejmě nějaké dokumenty a možná něco bude vyšetřovat, z hlediska vlivu na voliče moc neznamená, pokud se to samozřejmě neposune někam dál. Pokud dnešní razií srovnám s kauzou Stoka spojenou s brněnskou ANO, u které už má začínat soudní proces, nezdá se mi, že by šlo o srovnatelnou situaci. Navíc v září před volbami zřejmě bude výraznější právě soud v kauze Stoka," zmínil politolog.

Policie zásah ukončila dnes ve čtyři hodiny ráno. Podle Dobešové budou radnice fungovat v běžném provozu. Podle serveru novinky.cz se kvůli zásahu brněnská primátorka Markéta Vaňková vrací z dovolené do Brna.

Národní centrála proti organizovanému zločinu podobný zásah na radnici Brna-středu absolvovala již loni v březnu. Tehdy uzavřeli policisté celou radnici a zadrželi nyní již bývalého radního Jiřího Švachulu z ANO. Zásahem odstartovala zmiňovaná kauza Stoka, která v současnosti nabývá obřích rozměrů.

V této úplatkářské kauze letos v červenci kriminalisté obvinili dalších šestadvacet lidí a jednu firmu, kteří se měli na korupci podílet. Deníku Rovnost informaci potvrdil státní zástupce Radek Mezlík z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. „Za systém poskytování úplatků, který se týkal Správy nemovitostí městské části Brno-střed, bylo obviněno dalších 26 fyzických osob a jedna právnická osoba. Šlo zejména o stavebníky a živnostníky," uvedl žalobce.

Kauza Stoka rovněž otřásla brněnskou buňkou ANO, kterou na jaře dokonce předsednictvo zrušilo a nechalo znovu vytvořit.