Sexem na koronavirus? Erotický shop trhá rekordy v prodejnosti!

/FOTOGALERIE/ Vánoce sice tradičně znamenají pro Růžového slona období největších odbytů, to se ale s nástupem čínské nákazy mění. Z domovů si on-line objednává až o sto procent klientů více, další po otevření kamenné prodejny dohání to, co jim chybí.

Sexshop Růžový slon v Havířově. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Dlouhé zimní večery vystřídaly snad ještě delší týdny izolace. Lidé se bavili, jako za starých časů: V posteli!" smějí se v Havířově-Šumbarku v obchodě s charakteristickou sloní siluetou. Doplněnou od dubna o roušku na chobotu. Tuto ochranu ostatně ve firmě nosí stále všichni, od pokladny po expedici (a vyžadují ji od klientely). Výjimkou jsou ti, co doma testují erotické pomůcky… „Koronakrize zvedla sexuální apetit zákazníků. Za období dubna až června jsme se dostali na dvojnásobek čísel z minulého roku," popisuje provozovatel sex-shopu Adam Durčák. Rekordem podle něj je šest stovek objednávek v jediném dni! Kdy už Růžový slon zavádí i noční. Na směnách se ale pracovníci nepotkávají, všude se dezinfikuje – a díky tomu se celému týmu koronavirus vyhýbá. „Nestalo se ovšem, že bychom nějaký sortiment vyprodali a nebyl. Od všeho jsme měli na skladě více produktů," uvádí provozovatel obchodu s erotickými pomůckami. Nejvíce se tu kupují vibrátory a další vychytávky sloužící k uspokojování dam i pánů. Z kusového sortimentu pak jasně kondomy či lubrikační gely. Obrovský zájem je o dezinfekční pomůcky; od vyhlášení nouzového stavu dodnes. Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň „Největší a nejdražší realistická panna velká 150 centimetrů vážící čtyřicet kilogramů je pryč. Prodala se asi kvůli uzavření erotických podniků. Balily jsme ji dvě a dala nám pořádně zabrat. Tak velikou krabici jsme nikdy neposílali," popisují v expedici. Mizí také zásoby obřích dild (šidítek) Maxim s délkou čtyřiadvaceti centimetrů, ty se jinak těší spíše okrajovému zájmu. Na dračku jde i Orgasmic Gel. „Doufám, že ji vysaje celou, já budu konečně moci na ryby," říká u pultu klient poptávající pro drahou polovičku Satisfyer (podtlakový ženský stimulátor). „Když je čas, tak jeho třeba nějak zabít…" tvrdí další pořizující klasický vibrátor. Pár po dvacetiletém manželství se v Růžovém slonu svěřuje, že jsou spolu prakticky za celou tu dobu poprvé sami déle doma. A mají v plánu si něco nového vyzkoušet. „Milenci, milenky, placené služby, ale i hospody – to vše bylo kvůli koronaviru mimo hru. Páry zůstávaly doma a ženy jistě vyžadovaly více pozornosti. Možná jsme i pomohli spoustě párů vylepšit jejich sexuální život," konstatují Veronika a Adriana. Ty patří v Růžovém slonu k dvaceti testerům a svého času nahrávají ještě v rouškách livestreamy na Facebook i Instagram k nové knížce „Umění m…ti".

