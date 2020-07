„Dobrý den, omlouvám se. Z důvodu neočekávané situace není v tuto chvíli dostupné Zákaznické centrum.“ Takovou větu tři dny slýchali lidé, kteří se pokoušeli dovolat do T-Mobilu. Na vině výpadku, který dopadl i na zákaznické systémy na prodejnách, samoobsluhy a aplikace Můj T-Mobile, byla rozsáhlá porucha v datovém centru společnosti v Hradci Králové.

Ilustrační foto | Foto: pixabay.com

„Když to řeknu kulantně, tak tu shořelo vše, co mohlo,“ uvedl jeden z techniků, kteří se po tři dny snažili závadu odstranit. Porucha však neměla vliv na klasické volání, posílání textových zpráv a internet. Tyto služby fungovaly bez omezení. „Od dopoledních hodin 30.června je T-Mobile postižen IT výpadkem, který má vliv především na interní systémy operátora,“ informovala mluvčí oparátora Martina Kemrová a dodala, že na odstranění hardwarového problému se intenzivně pracuje.