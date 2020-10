„Zasedal krizový štáb, kde zástupci městské i státní policie uvedli, že se věnují kontrolám dodržování nařízení ve zvýšeném dohledu,“ uvedla Eva Švehlová, mluvčí městského úřadu.

Většinou pomůže pouhá domluva

„Většinou se vše řeší domluvou, akorát pár jednotlivých případů muselo být k předání k řešení ve správním řízení, jde jen o pár jednotlivých případů,“ podotkla. Ty se podle jejích slov týkaly nošení roušek a shlukování.

V Příbrami je zajímavé i to, že ke koronavirové situaci zasedal krizový štáb on-line. Jak uvedl starosta města Jan Konvalinka, jednání je pro město přínosem. „Se všemi složkami jsme v pravidelném kontaktu, nyní jsme tedy vyzkoušeli, že jednání můžeme vést v případě potřeby operativně i tímto způsobem,“ uvedli.

Alespoň zprostředkovaně dostali informaci od zástupců Krajské hygienické stanice, že veškeré síly jsou nyní směřovány k řešení covid problematiky. „Chtěl bych opět požádat všechny občany, prosím, dodržujte nastavená pravidla, na jaře jsme si s covidem v našem městě poradili, tak ať společně situaci zvládneme i nyní bez zbytečných komplikací,“ dodal starosta Jan Konvalinka.

Lidé na trhu o opatření nevěděli

Situace je podobná i v dalších okresech Středočeského kraje, jak říká například Alexandr Scherber, velitel Městské policie Beroun. Strážníci se zde zaměřovali na to, zda restaurace, hospody a podobná zařízení neporušovala platná vládní nařízení.

„Žádné problémy jsme nezjistili. Co se týká roušek, tak jsme prováděli kontroly na trhu. Lidé to moc nedodržovali, ale vesměs to bylo z toho důvodu, že o tom vůbec nevěděli,“ řekl Alexander Scherber. Tamější hygiena totiž podle jeho slov vydala opatření, že na trhu, kde se pohybuje hodně lidí, jsou roušky potřeba. Lidé ale podle jeho slov nereagovali nijak agresivně.

„Lidé po poučení okamžitě nasazovali roušky, nesetkali jsme se s tím, že by někdo měl negativní postoj. Spíše se lidé ptali, proč musejí mít roušku, když jsou venku,“ řekl. S většinou dalších opatření ale není problém. „Je to silně medializované, zatím se nesetkáváme s nějakými problémy.

Podle něj je ale nutné počítat s tím, že hlavně mladí, kteří nemusejí nyní chodit do školy, budou hledat způsoby, jak se setkat. „Občas se nám začala srocovat mládež na místech, kde je zvyklá posedávat. A to ve skupinkách větších než šest lidí,“ poznamenal s tím, že strážníci mají tato místa vytipovaná a pravidelně je kontrolují.