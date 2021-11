Pravdou však je, že o zmíněný obor velký zájem není. „Po revoluci se přestal učit. Hotoví výtaháři nejsou. Chybí specialisté na montáže i na servis. Je to problém v celé republice,“ upozornil Stanislav Svoboda, zástupce ředitelky školy ve Velkém Meziříčí, která jako jediná na Vysočině nabízí možnost studovat vše kolem výtahů. O situaci má poměrně jasný přehled vzhledem k tomu, že výtaháři mají svoje společenství stejně jako kuchaři. „Za chvíli nebude mít výtahy kdo udržovat,“ konstatoval.

O návrat oboru výtahář do Hotelové školy Světlá a Střední školy řemesel ve Velkém Meziříčí se zasloužila místní firma Výtahy s. r. o. „Ta s naší školou úzce spolupracuje,“ upřesnil Svoboda. Za čtyři roky, co škola obor obnovila, má celkem sedm absolventů a v tuto chvíli devět studentů.

Podle Viktora Sobotky, ředitele zmíněné firmy, je v tomto oboru díra na trhu práce obrovská. Jak upřesnil, výuční list si loni ze školy odnesli první absolventi, kteří mají šanci po složení odborné zkoušky získat doživotní zaměstnání s dobrým výdělkem. „A představte si, že tři z nich se rozhodli, že tu práci dělat nebudou,“ povzdechl si. A to i přesto, že podle jeho slov není výtahář žádná „špinavá práce pro méně inteligentní.“ Výtah je stroj řízený elektronicky, jako počítač.

Společnost Výtahy dokonce vybudovala ve firmě pro učně i specializovanou dílnu. „Tam jsou kabiny výtahů, na kterých mohou studenti trénovat nejrůznější postupy,“ podotkl pedagog Stanislav Svoboda. Na stránkách školy zájemci najdou učební obor pod názvem elektromechanik pro zařízení.

Škola se výuku snaží co nejvíce zatraktivnit. „Od příštího školního roku učni v rámci výuky absolvují také kurz svařování elektrickým obloukem. Chceme, aby si mohli během studia udělat i řidičský průkaz skupiny B,“ doplnil Svoboda.

To že studenti nemají o učební obory zájem, vůbec nepřekvapilo Milana Veselku z Havlíčkova Brodu. „Mám vlastní firmu a vím, co to dá za práci sehnat lidi. Dnes už jen málo mladých vidí budoucnost v práci rukama. Letí IT a další obory, které v praxi využije jen malé procento absolventů. Zbytek jde pak na vejšku, protože je to cool,“ řekl bez obalu.

Doživotní jistota?

Radek Hocke pracuje jako výtahář v Havlíčkově Brodě. A pochvaluje si. „Práce mám až nad hlavu. U našeho řemesla ale stejně jako jinde platí, nejsou lidi. Já ve své práci vidím doživotní jistotu,“ zdůraznil.

Jak to vypadá, když bytový dům potřebuje výtah nejen seřídit, ale také postavit, má Věra Skořepová ze společenství vlastníků v bytovém domě v Jihlavě. „Nebyla to lehká práce. Jsme rádi, že nám vyšli vstříc ve firmě Výtahy v Meziříčí. Potřebovali jsme pět výtahů,“ dodala.

Proč je mezi školáky tak malý zájem o učební obory a manuální práci, záleží podle ředitelky úřadu práce v Jihlavě Šárky Kubátové hodně i na rodině. „Například tam, kde jsou oba rodiče vyučení a pracují na směny, si často přejí, aby jejich dítě nemuselo jít stejnou cestou,“ upřesnila s tím, že úřad práce organizuje odborné poradenství pro školy, aby si budoucí studenti vybrali učební nebo studijní obor správně i s vidinou budoucího uplatnění.

Podle Kraje Vysočina si podporu zaslouží hlavně učňovské obory, které mají budoucnost. Proto vyplácí motivační stipendia. Na základě údajů z loňska vyplatil už dvacet milionů korun. „O motivační stipendia lze požádat například v oborech modelář, slévač, nástrojař, obráběč kovů, kovář, jemný mechanik, klempíř, malíř a lakýrník, kameník, tesař, zedník, pokrývač, pekař, řezník-uzenář, strojní mechanik, instalatér, elektrikář,“ vyjmenovala mluvčí kraje Eva Neuwirthová.

Učební obor výtahář



Délka studia: Tříletý učební obor elektromechanik pro zařízení a přístroje se závěrečnou zkouškou.



Obor byl obnoven: 2017.



Pro koho je vhodný: pro chlapce i dívky.



Zaměření studia: výkon odborných prací na elektrotechnických zařízeních.



Profil uplatnění: výtahář, elektrikář, provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér.



Další vzdělávání: nástavbové studium s maturitou.Dosavadní počet absolventů školy: 7.



Aktuální počet studentů: 9.