Snaží se být pozitivní, to je jasné. I když dopady verdiktu jsou spíše negativní. Zaprvé mužstvo přijde o nádech atmosféry a výlučnosti momentu. Zadruhé se logicky bude kumulovat únava.

Kolik toho Češi nacestují? Pro zvětšení klikněte na obrázek.Zdroj: Deník

„Byl bych radši, kdybychom byli na basecampu ve Skotsku, ale chápu, že nikdo nechce riskovat nakaženého a následné umístění celého týmu do karantény,“ řekl útočník Matěj Vydra. „Přelety budou komplikovanější, ale popereme se s tím a uděláme maximum pro to, aby to na nás nemělo velký vliv,“ slíbil.

Co mu jiného zbývá?

„Na druhou stranu to není pro kluky nic nového, jsou na to zvyklí z klubů,“ upozornil asistent Jiří Chytrý. „Prostě se s tím musíme vyrovnat.“

Přesně, mančaft zkrátka bude sídlit v Praze, ale i v domácím prostředí se uvažuje o změně. Tréninky budou probíhat na Strahově, v současnosti je „výprava“ jako tradičně ubytovaná v hotelu Don Giovanni na Žižkově, což je celkem z ruky, a to i v případě cesty na letiště. Proto podle informací Deníku dojde k přesunu, aby byl minimalizován čas na cestách.

Těch si hráči už tak užijí dost. V příštích čtrnácti dnech je čekají dva lety do Skotska a jeden do Anglie.