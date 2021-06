Důvod? Zřejmý. Tisíckrát propíraná „rasistická“ kauza slávistického zadáka Ondřeje Kúdely. „Strach nemáme. Nedali jsme k ničemu takovému popud,“ reagoval asistent Jiří Chytrý.

Připomeňme, že Kúdela v zápase Evropské ligy cosi zašeptal do ucha hráči Glasgow Rangers Glenovi Kamarovi, Finovi tmavé pleti. V tu chvíli začalo peklo, které vyústilo v desetizápasový trest pro klíčového českého obránce. Kúdela přišel o životní turnaj, dál však tvrdí, že je nevinný, bojuje o očistu.

I proto případ jede dál – a pište si – že bude znát i při pondělním střetu.

„Myslím, že oni se pokusí náš tým dostat pod tlak, i když Ondra nehraje. Už to ukázali Slavii a využijí toho znovu. A kór když si náš tým neklekne, což se může stát,“ upozornil Jan Suchopárek, vicemistr Evropy z roku 1996. „Podle mne ale nezáleží na tom, jestli si kleknete, nebo ne. Ale na tom, jak vy sám třeba rasismus cítíte,“ přidal názor na další téma, tedy na gesto řešené v celém světě.

Kadeř gólmanem ?⚽

Duel Slavie s Rangers však měl ještě druhý rozměr – a to brutální hru Skotů. Odnesl ji především brankář Ondřej Kolář, jenž kvůli zranění z tohoto duelu nakonec odmítl nominaci na Euro.

„Bude to i o tom, kdo udrží nervy, a jen doufám v to, že rozhodčí zápas nepustí stejným způsobem, protože tam byly až kriminální zákroky a nejvíc prsty v tom měl právě sudí. Roli tu bude hrát psychika i disciplína,“ řekl Luděk Mikloško, někdejší reprezentační gólman.

Rychle zpátky

Vedle Kúdely však – samozřejmě – přicházejí na přetřes restrikce ve Skotsku. Češi se jich obávají, proto nakonec zůstali doma. Na zápas vyrazí v sobotu, ihned po něm se vracejí. Testovací program je tedy jasný: v pátek večer na hotelu, poté až v pondělí po návratu.

Skotové odmítli obecné pravidlo Return to play mluvící o tom, že pozitivně testovaný jde do karantény, ostatní znovu na zkoušku a poté mohou hrát. V Glasgow platí, že při jediném průšvihu jde celý tým do izolace, takže nemůže hrát.

Startuje zkrátka zvláštní Euro. Přesto bude stát za to.