Ve 102. minutě se ve vápně skácel k zemi po souboji s Maehlem Angličan Raheem Sterling a sudí Makkelie ve spolupráci s videorozhodčím nařídil pokutový kop, byť nebylo ani z jednoho záběru patrné, že je oprávněný. Kasper Schmeichel sice ránu Kanea k tyči lapil, na dorážku už byl ale krátký.

„Jasná penalta. Dotkl se mojí nohy,“ popsal moment ze svého pohledu Sterling.

Jenže drtivá většina fotbalové planety byla (a stále je) opačného názoru, což umocňuje i fakt, že rodák z Jamajky nepatří zrovna k hráčům, kteří by se do poslední chvíle snažili udržet na nohou.

„Ne, to nebyla penalta. Šlo o simulaci,“ vzkázal Tom English, renomovaný britský sportovní reportér BBC. „Rozhodčí tlačili Anglii," doplnil Ivan Hašek, bývalý šéf Fotbalové asociace České republiky (tehdy ještě ČMFS, pozn. red.).

Na sociálních sítích se okamžitě začaly objevovat příspěvky, ve kterých hrálo prim slovo podvod ve všech možných podobách. Naťukali je (nejen) poškození Dánové, ale všichni možní fanoušci.

Roy Keane, někdejší legenda z ostrovů, viděl zákrok jednoznačně: „Nemyslím si, že tohle je penalta.“

Naopak Gary Lineker, bývalý anglický hráč a známý kritik ožehavých rozhodnutí arbitrů a zákroků hráčů, tentokrát (záhadně) mlčel. A třeba takový Michael Owen, další exanglický reprezentant, se s tím na Twitteru nemazal vůbec: „Nejsem si jistý, že šlo o penaltu, ale koho to zajímá?“

There we go!!!!

Not sure it was a pen but who cares????????????????