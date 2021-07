Právě do párové čtyřky ve složení Daniel Nosek, Tomáš Šišma, Dalibor Neděla a Filip Zima vkládalo české veslování největší naděje už před šampionátem, ale mluvilo se spíš o útoku na stupně vítězů. „Základem pro nás bude postup do finále A, pak se uvidí,“ tvrdil skromně břeclavský odchovanec Dalibor Neděla po startu na Světovém poháru v italské Sabaudii, kde si čeští mladíci dokázali, že dokážou závodit i s nejlepšími seniory, což jim dodalo patřičné sebevědomí.

A samotný start v Račicích pak dopadl nad očekávání! Výborně vypadali už v rozjížďce i v semifinále, kde se jim navíc podařilo ušetřít síly pro náročné nedělní finále. „Věděli jsme, že nemáme nejlepší start, tak jsme za to v prvním kilometru vzali. Je to úžasné. Je to má první medaile, moc si to užívám," řekl po závodě šťastný Neděla, odchovanec Slováckého veslařského klubu z Břeclavi.

Z jediné české medaile na šampionátu v Račicích byl nadšený i reprezentační trenér Jan Navrátil. „Kluci jeli podle plánu. Řekli jsme si, že nám nesmí ujet na startu, kde však desetinky nerozhodují, a pak rozjedou dlouhý závěr. Přesně tak se závod odehrál. Ostré traťové tempo samozřejmě vezme hodně sil, ke konci se na nás Nizozemci a Italové tlačili, ale dotáhli jsme to ke zlatu,“ zářil spokojeností Navrátil.