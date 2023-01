Čtvrtníček bojuje o místo v Hodoníně: S novými majiteli Znojma jsem se neshodl

Slovácko, Zbrojovka Brno, Bánská Bystrica nebo Vyšehrad. To jsou bývalé adresy třiadvacetiletého útočníka Josefa Čtvrtníčka, který přišel na zkoušku do třetiligového Hodonína. Nováček soutěže hledá náhradu za kanonýra Martina Holka, jenž má namířeno do rezervy Baníku Ostrava. "Vnímám, že klub hledá náhradu za Martina. Kdyby neodcházel, v Hodoníně bych teď určitě nebyl," řekl po středečním tréninku Čtvrtníček.

Josef Čtvrtníček zahájil přípravu s fotbalisty Hodonína. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Autora dvou ligových branek oslovil hodonínský kouč Pavol Švantner v polovině prosince. "S trenérem jsme se setkali než odjel na rodinnou dovolenou. Jeho nabídka pro mě byla lákavá, protože mi skončila smlouva ve Znojmě. Klub koupili noví majitelé, s nimiž jsem se příliš neshodl. Hledal jsem něco poblíž," přiznal urostlý forvard, jenž bydlí ve Vyškově. Podzimní část odehrál ve Znojmě, kde se ve čtrnácti třetiligových duelech prosadil třikrát. Od ledna je už volným hráčem. "S vedením Hodonína jsme se domluvili na zimní přípravu. Pak si mé působení vyhodnotíme a uvidíme, jestli se domluvíme," netajil Čtvrtníček. PODÍVEJTE SE: Hodonín zahájil přípravu s exligistou a kanonýrem Lanžhota V hodonínské kabině se potkal s několika bývalými spoluhráči. "S Patrikem Dresslerem jsem vyrůstal v Baníku Ostrava, s Davidem Helískem jsem se potkal ve Znojmě, když jsem tam byl ještě v době první ligy na zkoušce. Hrál jsem i s Ondrou Sukupem, Radkem Smékalem a Tomášem Langerem, takže prostředí je pro mě známe," zdůvodnil. Josef Čtvrtníček v dresu Zbrojovky Brno.Zdroj: Jaroslav AppeltauerPo prvním tréninku si Čtvrtníček chválil i podmínky Hodonína. "První trénink měl být jen zahřívací, ale byl svižný a líbil se mi. Celkově jsou tady dobré podmínky, jen stadion mělo Znojmo lepší, ale to je asi jediná věc," usmál se Čtvrtníček. Ten si zimní přípravu po dlouhé době užívá. "Před angažmá ve Znojmě jsem byl dva roky ve Švýcarsku a zimní přípravu pořádně nezažil. Možná mi trošku chyběla, takže teď si ji vychutnávám a věřím, že po ní budu ještě lepší," přál si skoro dvoumetrový útočník. Z role útočníka číslo jedna po Martinu Holkovi však obavy nemá. "Několikrát jsem taky vyhrál tabulku střelců, žádný tlak si nepřipouštím. Od útočníka se góly očekávají," dodal Čtvrtníček.

