Kadlec si v listopadu 2016 vyzkoušel i Evropskou ligu, kdy jej v zápase základní skupiny mezi Spartou Praha a Hapoelem Beer Ševa poslal tehdejší sparťanský kouč David Holoubek na závěrečné minuty na hřiště. V rudém dresu se však výrazněji neprosadil. Proto putoval do Vlašimi a Prostějova, kde odehrál dvaaosmdesát druholigových utkání, v nichž vstřelil čtyři branky.

Další dva hráče si kouč vybral v divizi D, kterou Hodonín v minulé sezoně vyhrál. „Přivedli jsme našeho odchovance Davida Kotáska, který přichází ze Zbrojovky Brno. V uplynulém ročníku nastupoval za její rezervu v divizi. Ze stejné soutěže přichází i Jakub Pazdera z Tasovic. Taky prošel Zbrojovkou a přiznám se, že jsem jej měl v hledáčku už delší dobu. Věřím, že oba kluci mají týmu co nabídnou,“ netajil Švantner.

Pozitivní zprávou je také setrvání středopolaře Tomáše Langera z Vyškova, který v Hodoníně již v jarní části hostoval. I když se záložník s druholigovými zkušenostmi nechal slyšet, že se po sezoně vrátí do Vyškova, nakonec zůstane v Hodoníně. „Jsme s Vyškovem na jeho hostování domluveni,“ potvrdil zkušený stratég, jenž nabírá energii na novou sezonu na dovolené v jižních Čechách.

Naopak pětice hráčů z loňského kádru už do letní přípravy s Hodonínem nenastoupí. „Martin Malacka odešel na hostování do Lanžhota. Vilém Žák zase posílí divizní Bzenec. David Michna má namířeno do Startu Brno a Daniel Pospíšil s Radkem Sasínem si hledají nové angažmá. Všem moc děkuji, že nám pomohli k postupu, ale konkurence v kádru je obrovská,“ vysvětlil Švantner.

V prvním třetiligovém duelu přivítají hodonínští fotbalisté na svém hřišti Znojmo. „Chtěli jsme začít doma, což se povedlo. Příjemného soupeře si ale nevyberete, tam jsou všichni těžcí. Bude to jihomoravské derby, takže o motivaci máme postaráno,“ těšil kouč na duel, který je na programu první víkend v srpnu.