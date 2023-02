PODÍVEJTE SE: Lednice si v Dubňanech zastřílela. Šalša dal kuriózní gól

Mazuch se podílel v minulé sezoně na postupu Hodonína do třetí ligy, v letní přípravě si však místo v kádru nevybojoval a putoval na hostování do Rohatce. V I. A třídě naskočil do sedmi zápasů, v nichž se čtyřikrát střelecky prosadil. „Hostování mi hodně pomohlo, získal jsem herní praxi. V Hodoníně jsem předtím moc nehrál, chyběla mi větší vytíženost. Myslím, že jsem se v Rohatci dostal do herní pohody, z níž jsem v zimní přípravě těžil,“ přiznal Mazuch.

Zároveň však tvrdí, že na sobě musí neustále pracovat. „V Hodoníně je velká konkurence, všichni chtějí hrát. Jsem rád, že jsme dostal v přípravě šanci a věřím, že na své výkony navážu i v soutěži,“ přál si.

Hodonínského odchovance mělo v hledáčku několik klubů z regionu, které vyčkávaly, zda nebude znovu uvolněn na případné hostování. „Vůbec jsem to neřešil, chci se prosadit v Hodoníně. V přípravě jsem pro to udělal maximum, ale musím na to navázat,“ neskrýval Mazuch.

Rodáka z Prušánek čeká na jaře kromě zápasů ve třetí lize ještě jedna životní zkouška. „Připravuju se na maturitu, studuju ve Starém Městě čtvrtý ročník Sportovního managementu. Snad se bude dařit ve fotbale i ve škole,“ dodal.