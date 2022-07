Domácí trenér dal v zápase příležitost všem hráčům, které měl k dispozici. „O sestavě pro soutěžní duely ještě nemám jasno, nějaké otazníky tam stále jsou. Dneska chyběl pouze Radek Smékal, který k nám přišel z Prostějova. Je to mladý kluk, který může být velkým přínosem pro mužstvo. Odehrál za nás utkání na Slovensku a pak onemocněl,“ vysvětluje lodivod absenci nové posily.

ZÁPASY LETNÍ PŘÍPRAVY:

Blansko 0:7 Hodonín

Beluša (SK) 0:3 Hodonín

Vyškov 1:3 Hodonín

Hodonín 3:0 Slovácko B

O místo v sestavě tak bojovali jiní nováčci. Dominik Caltík ze Skalice, Peter Filla z Rohožníku či David Kotásek, jenž se vrátil do Hodonína ze Zbrojovky Brno. Červenočerní ještě zkoušejí dorostence Jana Vrablice ze Senice a gólmany Patrika Opálku s Vojtěchem Pitronem. „Na začátku letní přípravy jsou všichni na stejné startovní čáře. Samozřejmě máme osu týmu danou, na někom to musíme postavit, ale každý hráč má šanci. Z noviců má momentálně nejblíž do základní sestavy Milan Kadlec,“ prozrazuje Švantner.

Právě odchovanec pražské Sparty je dosud nejzvučnější posilou nováčka třetí ligy. „Měl jsem víc nabídek, ale když mi zavolal trenér Švantner, nebylo co řešit. Výsledky Hodonína jsem sledoval i minulé sezony, je tady náročný trenér a hraje se tu dobrý fotbal. Z kabiny znám Ondru Sukupa, proti kterému jsem nastupoval, když hrál ještě za Brno. V Kozlovicích jsem hrál s Radkem Smékalem, který sem taky přestoupil. Všichni kluci jsou super, v kabině je správná parta,“ netají Kadlec.

Týmového ducha Hodonínští ještě víc stmelili na pozápasovém zápisném. „Přišli mladí hráči, takže museli přispět něco do kasy. Navíc jsme vybrali i pokuty z baga a dalších her z tréninku. Hlavně nám musejí nováčci něco zazpívat,“ přibližuje zkušený obránce David Helísek týmovou akci, která se konala v hodonínském Bar Caffe U Ledu.

Další utkání odehrají Švantnerovi svěřenci v neděli na hřišti divizního Lanžhota. Předkolo Mol Cupu začíná v pět hodin odpoledne. „Je vždycky lepší, když se v přípravě vyhrává, ale musíme to potvrdit i v soutěži. V poháru chceme postoupit, ale každé derby s Lanžhotem bývá těžké. Nečeká nás nic jednoduchého,“ předpovídá Helísek.

FK HODONÍN – 1. FC SLOVÁCKO B 0:3 (0:1)

Branky: 43. a 47. Holek, 56. Švantner.

Rozhodčí: Gasnárek – Štipčák, Veselý.

Diváci: 150