Potvrdili roli favorita. Fotbalisté třetiligového Hodonína v pátečním předkole MOL Cupu zvítězili na hřišti Břeclavi 3:0 a zajistili si postup do další fáze pohárové soutěže. „Pro týmy z vyšší ligy je pohárový zápas vždycky ošidný, ale kluci k tomu přistoupili dobře,“ řekl hodonínský kouč Pavol Švantner.

Skóre zápasu otevřel už v osmnácté minutě chorvatský útočník Mario Veljača, na rozdíl dvou branek zvýšil čtyři minuty před přestávkou Petr Bohun. „Takhle musíme hrát. Zápas jsme měli pod kontrolou, kluci hráli s chutí, byl to koukatelný fotbal,“ těšilo hostujícího stratéga.

Naděje MSK ukončil v šestapadesáté minutě Milan Kadlec, který upravil výsledek na konečných 3:0 pro favorita. „Náš cíl je postoupit co nejdál, abychom dostali soupeře z vyšší soutěže. Doufám, že narazíme na někoho, kdo bude atraktivní i pro diváky,“ přál si Švantner.

Ten poslal na hřišti od úvodní minuty z letních posil pouze Marka Vintra. „Sestavu máme stabilizovanou a není potřeba do toho nějak zasahovat. Mára má z nových hráčů do základu nejblíž, i když musím přiznat, že mě velmi potěšili i Patrik Ďurek s Dominikem Opatřilem, i oni mají do sestavy velmi blízko,“ netajil lodivod.

V domácím dresu se poprvé v soutěžním utkání představil Martin Skočovský, který přišel z HFK Olomouc. „Už od prvního tréninku jsem viděl, že je to posila do základu. Potvrdil to v přípravných duelech i teď v poháru. ,“ chválil břeclavský trenér Radomír Víšek novou akvizici.

Z konce v poháru si však starosti nedělá. „Rozhodla kvalita Hodonína. Výsledek mluví za vše, je to rozdíl třídy. Na druhou stranu musím říct, že druhá půlka byla z naší strany povedená. Viděl jsem tam pasáže, které snesly měřítko,“ všiml si domácí kormidelník.

Podle něj nechali jeho svěřenci na hřišti maximum. „Co se týká nasazení, musím před hráči smeknout, odmakali to,“ tvrdil Víšek.

Ten nemohl využít křídelníka Roberta Knotka, který si odpykal trest za červenou kartu z konce minulé sezony. „Měl stopku na dva zápasy, jeden stál na konci jara, druhý si odpykat teď. Díky absenci v poháru bude připravený na první zápas sezony, což je pozitivní,“ podotkl šéf břeclavské lavičky.

MSK zahájí nový ročník čtvrté ligy v sobotu od pěti hodin odpoledne na domácím hřišti s nováčkem z Třebíče. Hodonín ve stejném termínu zahájí třetiligový ročník doma proti rezervě Slovácka.