S momentálním trenérem tamní fotbalové reprezentace má společného ještě něco. Střílení gólů. Na podzim jich Dovhanjuk za Lanžhot nasázel v divizi osmnáct. Stačilo mu na to třináct zápasů.

Za minulý kalendářní rok zaznamenal jen v divizi jedenatřicet přesných zásahů. „Dá se říct, že jsem tuto soutěž patrně přerostl,“ podotýká Dovhanjuk.

Teď má před sebou výzvu v podobě zkoušky ve druholigové Líšni. Z divize tak přeskakuje Moravskoslezskou fotbalovou ligu. „Je to zvláštní, asi mě nečeká nic snadného, ale to je fotbal. Jestliže se chcete posouvat, musíte neustále makat a výkony si říct o větší šanci,“ praví dvaadvacetiletý forvard, jenž šanci v klubu z východu Brna bere jako možnost dokázat, že i divizní hráč se může prosadit na takové úrovni.

Testovaní hráči v Líšni:

- Jakub Kučera (Znojmo)

- Lukáš Lahodný (Vyškov)

- Marek Matocha (Vyškov)

- Michal Dočekal (Rakousko)

- Pavel Dovhanjuk (Lanžhot)

- Timotej Královič (Lanžhot)

- Peter Šenk (Lanžhot)

- Oleksej Milijutin (volný hráč)

Na zkoušku si jej vyžádal líšeňský trenér Milan Valachovič, který Dovhanjuka zná velice dobře. Ještě na podzim ho vedl v Lanžhotě. Nyní by na úspěšnou spolupráci navázal rád i v brněnském klubu. „Pavel už jako dorostenec hrál ve třetí lize. Je to takový tahový útočník, umí se prosadit v šestnáctce, ale taky si zvládne šanci vytvořit sám. Určitě je to hráč, se kterým se musí pracovat,“ říká Valachovič.

Nabízí se tedy, že Dovhanjuk to může mít na testech v Líšni lehčí, jelikož se s trenérem zná. „Ale tak to neberu. A rozhodně to tak není. Tohle je fotbal, na trávníku bude ten, kdo si to opravdu zaslouží,“ odmítá Dovhanjuk privilegia.

Není zvyklý, že v životě dostane něco zadarmo. V domovské zemi to neměl snadné. Fotbalově vyrůstal v FK Ternopil, kde v dorostu hrával nejvyšší ukrajinskou soutěž. Do České republiky se dostal díky tehdejšímu hodonínskému trenérovi Mariovi Rossimu.

V Hodoníně se ale posléze měnili trenéři. „Byl tam Tomáš Polách, od kterého jsem neměl důvěru,“ praví Dovhanjuk již smířlivě. Jelikož následně vedly jeho další kroky právě do Lanžhota.

Nyní se zatím zabydluje v kabině hostů na líšeňském stadionu, jež slouží pro testované hráče. Dovhanjuk je tam spolu s dalšími sedmi, které si Valachovič vyhlédl. „Je jen na nich, kdo nakonec zůstane a přestěhuje se do domácí šatny,“ uvádí kouč.

První šanci zaujmout mají hráči již v sobotu, kdy se doma na umělé trávě představí od deseti hodin dopoledne v přípravném souboji s Vyškovem. „Můžu říct, že do duelu nenastoupí nikdo ze stabilních členů sestavy z podzimu. Naskočí jen ti, co jsou u nás na zkoušce,“ prozrazuje Valachovič.

Dovhanjuk si tak vyzkouší své kvality proti protivníkovi ze třetí ligy. A na zápas už se těší. Hodlá se předvést Valachovičovi, pod kterým se mu hraje náramně. „Vstřelil jsem osmnáct gólů, takže mi to asi sedí ne?“ poznamenává s úsměvem Dovhanjuk.