Břeclav – Karty byly před zápasem jasně rozdané. Na jedné straně jasně poslední celek Břeclavi, který na podzim ještě nevyhrál, na druhé silné Tasovice, bojující o první trojku. A utkání mělo víceméně očekávaný průběh.

Fotbalisté MSK Břeclav (ve žlutomodrých dresech) nevyhráli ani svůj letošní jedenáctý zápas v Divizi D. Na domácím hřišti podlehli Tasovicím 0:3. | Foto: Jaroslav Kicl

Už do poločasu vedli hosté po brankách Lapeše a Paula, po přestávce pak přidal pojistku Cihlář. „Je to s námi pořád stejné. Nemůžu hráčům upřít snahu nebo bojovnost, ale děláme strašně naivní chyby, které soupeř dokáže využít. To nás strašně sráží. Přitom jsme proti silným Tasovicím odehráli celkem slušný zápas,“ ulevil si břeclavský kouč Petr Vybíral.