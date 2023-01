Ten litoval brzkého gólu, který jeho mužstvo inkasovalo v páté minutě. „Rychlý gól srazí každého, ale zvedli jsme se a do zápasu se dostali. Bohužel naši dobrou pasáž ukončil v pětadvacáté minut druhý gól soupeře, pak už jsme byli v křeči,“ ohlédl se Malár za prvním dějstvím.

Kladu důraz na progres hráče, vzdělání a rodiče, říká fotbalový agent Kordula

Ve druhé půli se dostali na hřiště hráči z lavičky obou týmů. „Hra byla kvůli tomu rozháraná, mohlo to skončil klidně 5:5. Mrzí mě laciné inkasované branky po standardkách, to je podle mého názoru vždycky zbytečné,“ krčil rameny trenér.

Do prvního utkání po zimní přestávce naskočila téměř kompletní sestava šestého celku divize D. „Považuju to za obrovské plus, že kádr zůstal až na Tomáše Trčku nezměněný. Tomáš měl vleklejší zranění, navíc u nás trénuje dorost. Vzal si na půl roku volno a pak uvidí. Bude nám chybět, ale máme široký kádr, měli bychom ho nahradit,“ vysvětlil Malár, kterému se hlásili i navrátilci z hostování Sebastian Kaizar a Filip Kříž.

Bzenec vyhlíží příchod nových obránců. Jednání jdou do finále, prozradil Beker

Vedení břeclavského klubu jedná i s dalšími potenciálními posilami. „Dva noví hráči jsou ve hře, ale jména ještě nechci prozrazovat. Jedná se o střední záložníky, protože tam nás maličko tlačila bota. Uvidíme, jak jednání dopadnou,“ nechtěl lodivod předbíhat.

Další přípravné utkání čeká MSK v sobotu proti Svratce Brno. Duel se odehraje na břeclavském Tatranu od jedenácti hodin dopoledne. „Ještě nepřikládáme výsledku velkou váhu, i v sobotu budeme se sestavou hodně rotovat. Chceme vidět všechny hráče, ale nikdo nechce prohrávat. Rád bych se dostal zpět na vítěznou vlnu, pak se příprava lépe vstřebává,“ dodal Malár.