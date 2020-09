V některých z předchozích zápasů si břeclavští trenéři stěžovali na neproměňování šancí a nepřízeň osudu. Tentokrát se k nim štěstí otočilo čelem, naopak pro Polnou byla těsná porážka možná trochu krutá.

Zápas rozhodla tečovaná střela z dálky, kterou v závěru první půle vyslal na hostující branku útočník Matěj Kriston. „Naše výhra se nerodila lehce. Prvních dvacet minut jsme měli víc ze hry, ale vypracovali si pouze jedinou větší šanci. Pak se hra vyrovnala a soupeř k našemu štěstí zahodil dvě tutovky. Po Kristonově gólu jsme chtěli po přestávce přidat pojistku, jenže po nějaké čtvrthodince převzala taktovku Polná, která nám dělala velké problémy především při standardních situacích, zvláště pak rohových kopech. Ke konci jsme šli zase my ještě dvakrát do přečíslení a nedali, ale celkově asi na velké šance vyhrála Polná,“ uznal po utkání domácí kouč Milan Hoffmann.

MSK Břeclav - Slavoj Polná 1:0 Branka: 38. Kriston. ŽK: Ianosteac, Pluháček, Herman (všichni Břeclav). Rozhodčí: Dorotík, Hovorka, Mach, Kordula. Diváci: 110. Břeclav: Fibingr – Kříž (51. Bachdasaryan), Herman, Pluháček, Fiala – Hloch, Ianosteac (62. Petrásek), Kapusta, Mikáč (90. Souchop) – Čadílek (73. Táborský), Kriston (87. Kaššai).

Břeclavští fotbalisté si tak v letošním divizním ročníku připsali druhou výhru, celkově mají na svém kontě osm bodů. „Je pravda, že tentokrát jsme měli trochu štěstí, Polná si u nás asi nezasloužila prohrát. Beru to tak, že se nám to vrátilo z minulých utkání, kdy jsme zase byli lepší my a přitom odjížděli bez bodu,“ poznamenal Hoffmann.

V sobotu se Břeclav předtsvaí opět na domácím trávníku, když od půl jedenácté dopoledne hostí v okresním derby Sokol Lanžhot. Ten včera doma porazil Ždírec nad Doubravou jednoznačně 4:1 a v divizní tabulce se ponul na třetí příčku.