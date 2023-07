Ofenzivní síla. Zatímco v zimním přestupovém období se ve fotbalovém klubu MSK Břeclav příliš změn neuskutečnilo, ještě před začátkem letní přípravy přivítal trenér Vladimír Malár několik prověřených fotbalistů. „Chtěli jsme směrem dopředu zvýšit konkurenci. V několika zápasech jsme tahali za kratší konec a na lavičce moc ofenzivních hráčů nebylo,“ vysvětlil Malár.

Vladimír Malár (vpravo) přivítal na začátku letní přípravy nové tváře. | Foto: Jaroslav Kicl

Už ve volném přestupovém okně zamířili do Břeclavi Martin Malacka z konkurenčního Lanžhota a křídelník Robert Knotek ze Bzence. „Pro nás jsou to zajímavá jména, oba pocházejí z okolí. Kluci měli zájem, na všem jsme se rychle domluvili,“ prozradil kouč MSK.

Na soupisce pro letní přípravu figurují i dvě posily do defenzivy. „Po půlroční pauze od fotbalu se k nám vrací Tomáš Trčka, z Nikolčic jsme pak přivedli stopera Dominika Ryšavého,“ jmenoval Malár obránce.

Velká letní změna u Lvů. Novou funkci sportovního manažera obsadil známý hráč

O svou šanci bojují i břeclavští dorostenci Marek Kovařík, Petr Šopf a brankář Aleš Procházka. „V přípravě je jedenadvacet našich hráčů, tři gólmani a další dva kluci, kteří jsou u nás na zkoušku,“ řekl bývalý prvoligový fotbalista.

Břeclavskou kabinu naopak opustilo trio hráčů, kteří se v šestém celku minulého ročníku divize D neprosadili. „Do přípravy už se nezapojili Stano Lapin, Sebastian Kaizar a Adam Smejkal. Tito hráči neodehráli v soutěži ani jedno utkání. U Adama jsme očekávali, že nám ještě pomůže, ale nedopadlo to,“ netajil Malár.

Knotek vyměnil Bzenec za Břeclav. Mrzelo mě to, přiznává trenér Beker

Jeho svěřenci zahájili letní dril ve středu 5. července a první duel odehrají už ve středu proti Tvrdonicím. „Začali jsme třídenním kondičním blokem, od pondělí už jsme i s míčem na hřišti. Do naplánovaných zápasů jsme ještě rychle vložili utkání s Tvrdonicemi, protože máme opravdu hodně hráčů, které chceme vidět i v zápase,“ zdůvodnil zkušený stratég.

MSK následně změří síly se slovenskými Gbely, Zbrojovkou Brno U19, Svratkou Brno a na konci července jej čeká předkolo MOL Cupu ve Strání. „Když jsme přišel do kluby, měli jsme na výběr dva směry. Rozhodli jsme se jít pozvolnou cestou a začlenit do kádru hráče z vlastní mládeže. Zatím se nám to daří, minulý ročník jsme se posunuli o dvě místa. Byl bych rád, kdyby to pokračovalo i v následující sezoně,“ přál si Malár.

Fobl dál povede Lednici: Ovlivnil mě Guardiola. Rýsuje se posila z divize

Vzápětí však dodal, že nadcházející ročník divize D bude náročnější. „Spadly k nám dva zkušené celky ze třetí ligy, z krajského přeboru postoupila rezerva Líšně, která má velmi kvalitní mužstvo. Určitě to bude složitější sezona, přesto věřím, že navážeme na minulý ročník,“ uzavřel lodivod.

MSK Břeclav, přestupy:

Přišli: Martin Malacka – Sokol Lanžhot

Robert Knotek – Slovan Bzenec

Dominik Ryšavý - 1FK Družstevník Nikolčice

Tomáš Trčka – návrat po přerušení kariéry

Odešli: Stanislav Lapin

Sebastian Kaizar

Adam Smejkal