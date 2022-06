Vstup do soutěže se Břeclavi povedl nad očekávání. „V podzimní části se nám dařilo nad náš standard. Překročili jsme svůj stín a nahráli jsme spoustu bodů. Bohužel nás v zimě opustili stěžejní hráči Petr Fojtík, Jenda Pluháček a Kuba Fiala. Jejich odchody nám odešla velká fotbalová kvalita,“ netajil zkušený stratég.

Přestože se vedení snažilo sehnat posily, odchozí hráče se nahradit nepodařilo. „Měli jsme vytipované hráče, ale jejich příchody nevyšly. Až v závěru přestupového okna se nabízely určité možnosti, ale rozhodl jsem dát šanci našim hráčům, kteří byli méně vytěžovaní. Absolvovali celou přípravu a nebylo by fér, abychom je na poslední chvíli odstavili,“ vysvětlil Malár.

V úvodu jarní části navázali Břeclavští na povedené výkony z podzimu. Ze tří odehraných zápasů získali sedm bodů. Potom však přišlo období nevyrovnaných výkonů a porážek od papírově slabších týmů. „Ve druhém kole se zranil Jenda Trčka. Klíčový útočník Mates Kristoň laboroval se zraněním celou zimu a do formy dostával postupně. To byly faktory, které rozhodly o tom, že jsme nenapodobili podzimní výkony. Navíc u některých hráčů došlo k uspokojení a nepodávali výkony hodné svým možnostem,“ uvedl kouč příčiny jarních výpadků.

Na rozdíl od ostatních týmů z popředí tabulky netěží MSK z gólů jednotlivců. „Je pravda, že jsme před sezonou sháněli klasického hroťáka. Nakonec jsme vzali na poslední chvíli Milan Skočovský, ale je to dvacetiletý kluk, který přicházel z dorostu Líšně. Postupně si zvykal na mužský fotbal a prokazoval zlepšení. Ale je jasné, že nemáme kanonýra typu hodonínského Martina Holka. Kristoň dal sice deset branek, ale není to klasický hráč do koncovky, umí šance připravovat i pro druhé. Díky tomu jsme pro soupeře nečitelní, protože máme pět šest hráčů, kteří můžou dát gól,“ vyzdvihl Malár silnou stránku mužstva.

Břeclavský celek nenechal nic náhodě a pracoval již před koncem soutěže na posílení mužstva. „Dokud to není černé na bílém, nechci říkat konkrétní jména. Ale počítám, že do přípravy nastoupí šest nových hráčů, nad sedmým ještě visí otazník. Plus dáme šanci klukům, kteří vychází z dorostu,“ dodal bývalý ligový fotbalista.