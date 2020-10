V předchozích devíti mistrovských zápasech se břeclavští fotbalisté trefili do sítě soupeře jen šestkrát. Proti Bystřici nad Pernštejnem konečně našli střeleckou mušku a nasázeli čtyři góly.

Ještě do přestávky však vývoj utkání nenaznačoval tak hladké vítězství domácích. „Tak do dvacáté minuty jsme měli více ze hry a po chybě hostující obrany jsme se dostali zásluhou Kristona do vedení. Postupně se však hra vyrovnala a hosté ze standardky vyrovnali, přestože jsme hráče právě na tyto situace připravovali,“ poznamenal břeclavský kouč Milan Hoffmann.

Druhá půle už byla jednoznačnou záležitostí a postupně se trefili Mikáč, Herman a Čadílek. „Musím říct, že soupeř byl nebezpečný dopředu, ale jeho defenziva byla trochu slabší, Ani bych neřekl, že to byl náš nejlepší výkon v této sezoně, i když jsme dali čtyři góly. My jsme si spoustu šancí vytvořili i v dalších zápasech, jenom nám chyběl klid a kvalita v koncovce. Dnes to bylo konečně lepší, ale i tak jsme ještě nastřelili třikrát tyč,“ upozornil Hoffmann.

Druhý divizní zástupce břeclavského regionu z Lanžhota měl odehrát v neděli domácí duel se Startem Brno, který byl však nakonec odložen kvůli výskytu koronaviru v domácím týmu.

Nyní má fotbal v Česku minimálně dvoutýdenní pauzu a všichni budou čekat, jestli se v ůbec na trávníky v tomto kalendářním roce ještě vrátí. „Když sleduji vývoj situace v naší společnosti, tak mám obavy, že se můžeme opět sejít na zápase klidě až na jaře. Samozřejmě bych ale byl pro to, aby se zbývající tři kola dohrála. Klidně v nějakém zkráceném režimu, stačit by na to mohl jeden týden,“ zamyslel se Hoffman..