Bezbrankový výsledek by mohl napovídat, že to byla velká fotbalová nuda, ale opak je pravdou. Derby mělo svoji kvalitu, jen obrany tentokrát předčily útočníky.

„Myslím, že to byl oboustranně výborný fotbal se zaslouženou dělbou bodů. Na soupeře jsme byli výborně takticky připraveni, kolega Hoffmann je v posledních zápasech bedlivě sledoval a vyplatilo se,“ pochvaloval si břeclavský trenér Michael Benko, pro jehož tým byl bod přece jen asi o něco cennější.

Papírovým favoritem byl před zápasem určitě Lanžhot, jenž je na třetí příčce divizní tabulky. „Nic jsme určitě nepodcenili, protože na Břeclav se nám tradičně moc nedaří. Nikdy jsme je nějak výrazně nepřehráli. Řekl bych, že jim vyhovuje, když hrají proti mužstvu, které se snaží hrát aktivně jako my,“ uvedl lanžhotský manažer Jiří Bartoš.

Jeho slova potvrdil i Benko. „Je to skutečně tak. Máme potíže s týmy, které to vzadu zavřou. Lépe se nám hraje proti soupeřům, kteří chtějí hrát fotbal. My se o to také snažíme. Když si vzpomenu třeba na utkání s Velkou Bíteší, tak jsme dostali gól z jejich jediné šance. To, že je teď Bíteš první v tabulce, je pro mě zatím asi největší překvapení,“ poznamenal jeden z dvojice koučů MSK.

Lanžhot se musel v Břeclavi vypořádat s několika absencemi. „Kvůli zranění nemohli nastoupit Simandl, Bárta a gólman Klimeš, chyběl nám i vykartovaný kapitán Hílek,“ posteskl si Bartoš. „Já bych ale řekl, že bez Hílka hrál Lanžhot skoro ještě líp než s ním,“ namítl Benko.

Derby nechyběly pouze branky, ale také diváci. Těch totiž mohlo sledovat zápas jen 50. „Ve čtvrtek nám došlo nařízení ze svazu, podle něhož bychom museli pro větší počet diváků splnit hned několik bodů, což jsme prostě nebyli schopni do soboty zvládnout. Přitom jsme čekali minimálně 500 diváků. Potěšilo nás ale, že hodně si jich našlo cestu a sledovalo zápas z okolních míst, odkud šlo vidět. A jejich fandění hráčům pomohlo,“ pochvaloval si Benko.