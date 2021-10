Derby rozhodl už v osmé minutě Petr Kyselka. „Neměli jsme ambici je přehrávat, Hodonín má tým, který překračuje kvality divize. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany a znervóznit soupeře, ale úvodní branka nám vzala vítr z plachet. Hodonín na nás vletěl, přitiskl nás k šestnáctce a z toho pramenila celá situace. Ve skrumáži to jejich hráč trefil, míč těsně propadl za brankovou čáru a rozhodčí odpískal gól,“ popsal břeclavský lodivod Vladimír Malár.

Hosté navíc ještě do poločasu zvýšili z penalty a dvě minuty před koncem přidali další gólovou pojistku. „Jsou to cenné body. Připravovali jsme se na pracovitého soupeře se sympatickou hrou a do zápasu jsme vstoupili se zdravou agresivitou. První poločas jsme si pohlídali, ve druhém už domácí vycítili, že hrajeme volněji, ale naštěstí jsme je do ničeho nepustili. Výsledek mluví za vše,“ zhodnotil kouč vítězů Pavol Švantner.

Poslední změna skóre přišla z kopaček kanonýra Martina Holka, který si odškrtl patnáctý zářez v sezoně a doslova o parník vede tabulku střelců. „O Martina jsem stál delší dobu. Potřebovali jsme hráče jeho typu a nedařilo se nám jej sehnat. Do divize se zkrátka nikomu nechce. Jednal jsem s různými kluky a ti říkali: Trenére, půjdu za vámi, ale až budete hrát vyšší soutěž. Martin se pak však neprosadil jinde a nakonec jsme se dohodli na spolupráci,“ přiblížil Švantner námluvy s hráčem, co přišel z Blanska.

MSK Břeclav - FK Hodonín 0:3

Poločas: 0:2

Branky: 8. Kyselka, 23. Dressler (pen.), 88. Holek

Břeclav: Fibingr – Hynek, Herman, Pluháček, Hloch, Opina, Kristoň (85. Kříž), Skočovský (71. Mikáč), Konečný (79. Šenfelder), Petrásek (71. Souchop), Fojtík

Hodonín: Petráš – Helísek, Dressler, Kyselka, Sukup, Urbančok (76. Žák), Švantner, Holek, Bohun (86. Michna), Dunda, Galuška (82. Čech)

Dvaatřicetiletý střelec na jih Moravy dorazil počátkem letošního roku a rozstřílel se k inspirujícím výkonům. „Vyhovuje mu to tady. Má okolo sebe kvalitní tým a je spokojený. Přeju si, ať se mu dál daří a ví se o něm. Není to hráč, co už má kariéru za sebou, a stále se dokáže prosadit ve vyšší soutěži,“ vyzdvihl svého svěřence.

V Hodoníně se tak mohou pomalu obávat, zda jim střelce s fazonou někdo neodloudí pryč. „Může se to stát, ale není jediný. Jsou tu další dva, tři hráči, o které je zájem. Máme gentlemanskou dohodu, že chceme dostat klub výš, kluci drží svoje slovo a dál se perou o naše barvy. Věřím, že v zimě kádr udržíme, ale samozřejmě nechci nikomu bránit v posunu, když na to má,“ dodal.

Zpátky do třetí nejvyšší soutěže by přitom chtěl celý Hodonín, který má zatím dobře našlápnuto. „Už loni jsme proklamovali, že chceme postoupit. Máme však velkého konkurenta v podobě Zbrojovky, se kterou jsme zaslouženě prohráli. Sám jsem juniorku trénoval a vím, jakou má sílu. Takže jdeme bez nějaké euforie dále a pokud chceme pomýšlet na nejvyšší mety, máme povinnost dál vyhrávat,“ připojil Švantner.

Zlepšovat se chtějí také v Břeclavi, byť nemíří tak vysoko. Tamní celek v loňské nedohrané tabulce obsadil desáté místo, nyní se vyhřívá na páté příčce. „Do soutěže jsme vstoupili s cílem zkvalitnit naši hru a méně nakopávat míče. V tom jsme udělali krok dopředu, i defenziva se zlepšila. V tuhle chvíli můžeme být spokojení také s umístěním, ale tabulka je strašně těsná. Nepodaří se třeba dva další zápasy a spadneme dolů. Věřím však, že závěr sezony zvládneme a splníme, co chceme,“ prohlásil trenér Malár.

JAROSLAV GALBA