Tři body tak zůstaly podle papírových předpokladů na Šlajsi a podzimní domácí loučení s fanoušky i trenérem Valachovičem tak nakonec bylo tříbodové. Lanžhot si díky výhře 1:0 udržel domácí neporazitelnost a přezimuje nejhůře třetí.

Domácí nastoupili do utkání bez vykartovaného kapitána Hílka, pásku pro tentokrát převzal Peter Šenk. Kdo čekal proti poslednímu týmu tabulky kanonádu, musel být zklamaný. Břeclavané přijeli do Lanžhota s vyloženě destruktivní taktikou a jejich snaha se omezila na dlouhé nákopy, případně standardky. „Věděli jsem, že nás čeká těžký soupeř a přizpůsobili jsme tomu taktiku. Uzpůsobili jsme tomu i rozestavení, aby měli domácí co nejméně prostoru k rozehrávce. Celkem se nám to dařilo, jenže jsme udělali jednu chybu a nakonec zůstali bez bodu, což je podstatné,“ povzdechl si břeclavský kouč Petr Vybíral.

Jedinou branku utkání viděli diváci ve 27. minutě, kdy si na centr z rohového kopu naskočil na zadní tyči stoper Bárta a otevřel skóre. Vzápětí mohl zvýšit Královič, který využil špatného vyběhnutí gólmana MSK. Jeho střelu do prázdné branky ale zablokoval hostující hráč. Po zbytek první půle byla k vidění jen rozkouskovaná hra bez velkých šancí.

Ani po změně stran to nebyl Lanžhot, jak ho letos diváci znají. Chyběl klid v rozehrávce i trošku štěstí v zakončení. Největší šanci druhé půle měl opět Bárta, který z obdobné pozice jako při první brance hlavičkoval těsně nad břevno.

K poslednímu podzimnímu utkání zajíždí Lanžhot v sobotu na hřiště osmé Bystřice nad Pernštejnem. Břeclav hostí ve stejný den od 14 hodin Humpolec. „To bude pro nás úplně jiný zápas než v Lanžhotě. Tady chceme jednoznačně bodovat, vzhledem k postavení v tabulce je to pro nás zápas podzimu,“ poznamenal Vybíral, jehož tým potřebuje před zimní přestávkou udržet přijatelnou ztrátu na celky před sebou.

Lanžhot - Břeclav 1:0

Branka: 27. Bárta. Rozhodčí: Hovorka – Rosický, Mayer. Diváci: 725

Lanžhot: Klimeš – Šenk (K), Bárta, Mikúšek, Dobšíček, Královič, Krejčíř, Simandl, Kleiber (83. Lenhard), Bartoš (92. Bakus), Dovhanyuk (89. Lapin).

Břeclav: Fibingr – Diviš (53. Springer), Ianosteac (K), Slaný, Pavlík (80. Hakala), Bednář (36. Zonyga), Wallisch, Horčička, Fiala, Herman, Kristoň (87. Borovský).

Martin Daneš

Antonín Zabloudil