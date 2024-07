Za domácí skórovali nové tváře. Ve 38. minutě proměnil penaltu nařízenou za faul na Klimoviče Lukáš Hovězák, krátce po změně stran se trefil po individuální akci mladý odchovanec Trenčína Tobias Čulen.

Aktuální kádr TJ Sokol Lanžhot

Brankáři: Filip Ivánek (24 let, na zkoušku z Kopčan), Lukáš Uher

Hráči v poli: Erik Burac, Peter Balážik, Tomáš Milota, Timotej Kollár, Tomáš Jirava, Daniel Bogdalík, Artur Pidruchnyi, Tomáš Ravas (návrat ze Skalice), Peter Šenk, Andrej Kaňa, Michal Ralbovský, David Darmovzal (všichni tři domácí dorost), Mario Šarközi (B-tým), Marián Wallner (obránce, 18 let, dorost Banské Bystrice), David Kudláč (19 let, krajní záložník, Dolný Kubín), Nikola Klimovič (útočník, 19 let, Líšeň/Lednice), Lukáš Hovězák (záložník, 21 let, Lednice), David Tomeška (obránce, 20 let, Slovácko „B“), Tobias Čulen (záložník, 19 let, odchovanec AS Trenčín), Marek Macho (19 let, útočník, Malacky), Denis Vaněk.

Hostům z páté ligy nepomohl ani vlastní gól soupeře čtvrt hodiny před koncem.

„Je to zatím největší přestavba za ty tři roky, co tu jsem, odešlo hodně kvalitních hráčů, takže zkoušíme hodně nových fotbalistů. Ještě první poločas z hlediska nasazení a organizace hry, napadání, to jsme měli zápas pod kontrolou a splňovalo to nějaké kritéria. Druhý poločas už byl o dost slabší, neměli jsme tu hru pod kontrolou, ale bylo to potřeba prostřídat, chtěli jsme vidět v zápase co nejvíc těch nových hráčů,“ zhodnotil duel trenér Sokola Lanžhot Jaroslav Hílek.

S divizním týmem aktuálně trénují dvě jedenáctky. Na zkoušku z Kopčan dorazil čtyřiadvacetiletý brankář Filip Ivánek, ze Skalice se vrátil Tomáš Ravas. O místo v kádru bojují nejen domácí dorostenci, ale i Nikola Klimovič z Líšně, Lukáš Hovězák z Lednice či David Tomeška ze Slovácka B nebo mladíci ze Slovenska Marián Wallner, David Kudláč, Tobias Čulen a Marek Macho.

„Určitě přijde nějaký řez v kádru. Nepřestáváme se dívat po posilách,“ říká Hílek.

Druhé a zároveň poslední přípravné utkání odehrají Lanžhotčané už v pátek 19. července od 17.30 doma na Šlajsi proti třetiligovému Blansku.