Humpolec se v divizní tabulce pohybuje těsně nad sestupovou propastí, takže tři body z trávníku favorita se mu náramně hodí. Tím spíše, že s nimi pravděpodobně vůbec nepočítal.

V Lanžhotě vyrukoval s totální defenzívou a dopředu vlastně ani nic nevytvořil. Jediný gól, a jak se později ukázalo i všechny tři body, mu darovali domácí hráči.

Branku konkrétně stoper Nikolas Včelka. Místo bezpečného odkopu volil kličku, kterou mu ale Radim Dalík vypíchl. Z boku šel sám na brankáře Jakuba Klimeše a šanci chladnokrevně využil. „Pro mě je to nepochopitelné. Stoper má deset možností, jak to může zahrát a on jde do kličky. Soupeř mu vezme balón a dá gól. Podobné chyby dělal i přípravě, ale vůbec se z nich nepoučil. Dva zápasy je zodpovědný a pak vyrobí tak obrovskou hrubici,“ nevěřícně kroutil hlavou trenér sokolů Milan Valachovič.

Běžela třináctá minuta, takže se stále nemělo dít nic mimořádného. Času nasázet pasivnímu soupeři kupu gólů bylo stále dost. Lanžhotští se také vrhli na zteč humpolecké branky, ale ta pro ně včera byla zakletá. „Co my jsme pozahazovali, to se prostě nevidí. Já si takový zápas ve své trenérské kariéře vůbec nevybavuju. Dobšíček a Včelka mají dvě gólové hlavičky, v podstatě do prázdných bran. Simandl nastřelí břevno. Kleiber spálí tři tutovky. Nechápu, jak to řešil. Místo toho, aby to střílel po zemi, vymýšlí chu… a chce to kamsi lobovat. Prostě neskutečné. Dovhanyuk ze tří metrů přestřelí prázdnou branku,“ vypočítal jen ty nejkřiklavější „případy“ Valachovič.

Střelecká impotence vydržela domácím celý zápas, takže body putovaly na Vysočinu. Trenér Humpolce Ján Kubík sympaticky připustil, že si netroufá tvrdit, že vítězství jeho barev je zasloužené. „Lanžhot byl výborný na míči a v celém utkání byl jasně lepší. My jsme využili jednu jeho chybu a pak jsme se soustřeďovali na důslednou defenzivní činnost. Ve druhém poločase jsme byli hodně pasivní a pod obrovským tlakem a přežili jsme několik domácích tutovek. To znamená, že jsme vyhráli, i když nevím jestli zaslouženě. Snad za tu bojovnost a ochotou na hřišti pracovat,“ konstatoval trenér Humpolce.

„Můžeme si říct, že jsme byli lepší, ale to je naprosto k ničemu, když to skončí 0:1. Celý týden jsem klukům říkal, ať zapomenou na ty předchozí dva dobré výkony, že teď to bude soupeř, který nám vystaví před šestnáctkou obranný blok a budeme jej muset zdolávat. A že nesmíme dopustit v defenzívě žádnou chybu. Bohužel ta přišla hodně brzo. Takže celý ten týden přípravy hráči degradovali. Nebudu hledat chybu někde jinde, ta nastala u nás. Jednoduše vzadu a hlavně pak v koncovce to byla naprostá lehkovážnost. I do inkasovaného gól jsme byli jasně dominantní a kluci si asi mysleli, že to půjde samo. Jsem naštvanej hlavně proto, že na hru soupeře jsme byli připraveni, ničím nás nepřekvapil,“ dodal lanžhotský lodivod.

Sokol Lanžhot – FC Humpolec 0:1

Poločas: 0:1. Branka: 13. Dalík. Rozhodčí: Kaloč - Bebenek, Mayer.

ŽK: Včelka – Dalík, Pešek, Ujčík. Diváků: 370.

Lanžhot: Klimeš – Mikúšek (73. Martinek), Včelka, Dobšíček – Šenk, Hílek, Krejčíř, Kleiber – Simandl, Bartal, Dovhanyuk. Trenér: Milan Valachovič.

Humpolec: Kříž – Alt, Pecha (28. Zástěra), Maršík, Málek – L. Havel (76. Štěpán), Skryja (Ujčík) – Dalík, M. Havel, Šerý – Pešek. Trenér: Ján Kubík.